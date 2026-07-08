Zaskakujący sondaż. PiS nie zyskuje na aferach z udziałem KO. Za to inni już tak

Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska.
Spadki KO i PiS
Partia Donalda Tuska prowadzi w badaniu z poparciem 29,1 proc., co w przyszłym Sejmie dawałoby jej 168 mandatów. To minimalnie mniej niż w badaniu przeprowadzonym pod koniec maja – czytamy w "Rz".
Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 23,2 proc. respondentów. W poprzednim badaniu oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 25,4 proc. pytanych, a więc mówmy o ponaddwuprocentowym spadku. Taki wynik zapewniłby PiS-owi 136 mandatów.
Wzrost Konfederacji
Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 13,3 proc. badanych (pod koniec maja 12,5 proc.), co dawałoby jej 72 mandaty.
Nieznacznie słabszy wynik w sondażu dla "Rz" odnotowała Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 11 proc. respondentów, czyli o 2,2 proc. więcej niż w maju. To dawałoby jej 54 mandaty.
Lewica bez zmian
Skłonność do oddania głosu na Lewicę zadeklarowało tyle samo pytanych, co w poprzednim sondażu – 8,4 proc. Ekwiwalentem takiego poparcia byłoby 30 mandatów.
Badanie przeprowadzono 2 i 3 lipca na grupie ponad tysiąca respondentów.
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.