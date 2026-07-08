Zaskakujący sondaż. PiS nie zyskuje na aferach z udziałem KO. Za to inni już tak

Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska.

Spadki KO i PiS

Partia Donalda Tuska prowadzi w badaniu z poparciem 29,1 proc., co w przyszłym Sejmie dawałoby jej 168 mandatów. To minimalnie mniej niż w badaniu przeprowadzonym pod koniec maja – czytamy w "Rz".

Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 23,2 proc. respondentów. W poprzednim badaniu oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 25,4 proc. pytanych, a więc mówmy o ponaddwuprocentowym spadku. Taki wynik zapewniłby PiS-owi 136 mandatów.

Wzrost Konfederacji

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 13,3 proc. badanych (pod koniec maja 12,5 proc.), co dawałoby jej 72 mandaty.

Nieznacznie słabszy wynik w sondażu dla "Rz" odnotowała Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 11 proc. respondentów, czyli o 2,2 proc. więcej niż w maju. To dawałoby jej 54 mandaty.

Lewica bez zmian

Skłonność do oddania głosu na Lewicę zadeklarowało tyle samo pytanych, co w poprzednim sondażu – 8,4 proc. Ekwiwalentem takiego poparcia byłoby 30 mandatów.

Badanie przeprowadzono 2 i 3 lipca na grupie ponad tysiąca respondentów.