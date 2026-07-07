Dziennik Gazeta Prawana logo

Nawrocki nie wytrzymał po słowach Kosiniaka-Kamysza. "Zdumiewa mnie Pan"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:01
[aktualizacja 25 minut temu]
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki/PAP Archiwalny
Prezydent Karol Nawrocki stanowczo zareagował na słowa szefa MON. "Otoczenie prezydenta kłamie twierdząc, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie" – oświadczył wcześniej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że sprawa była omawiana m.in. na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów z udziałem przedstawiciela BBN. Jednak prezydent zakwestionował sugestie, że rozmowy polityków można traktować jako wspólne ustalenia dotyczące konkretnych decyzji.

MON odtajnił informacje nt. wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026 po tym, jak w przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków PAC-3 MSE, czyli najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. W poniedziałek Kosiniak-Kamysz poinformował, że łączny koszt zrealizowanych donacji Polski dla Ukrainy wynosi około 16,45 mld zł, z czego 14,9 mld zł przypadło na lata 2022-2023, za rządów PiS. Wśród przekazanych Ukrainie od 2024 roku środków Kosiniak-Kamysz wymienił m.in. pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot.

Szef BBN: Przekazywanie sprzętu Ukrainie jest kompetencją rządu

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki skomentował w poniedziałek wieczorem na X, że przekazywanie sprzętu Ukrainie jest wyłączną kompetencją rządu. Dodał, że uchwały w tej sprawie są podejmowane w trybie niejawnym, a procedura ich podejmowania nie przewiduje konsultacji ani udziału prezydenta ani Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Kosiniak-Kamysz: To kłamstwo, że prezydent nie wiedział o sprzęcie

We wtorkowym wpisie na X Władysław Kosiniak-Kamysz napisał, że "otoczenie prezydenta kłamie twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie". Szef MON wskazał, że ta sprawa była omawiana na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów z udziałem przedstawiciela BBN 10 i 17 lutego oraz 24 marca tego roku.

Zaznaczył, że informacje otrzymał także szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, a "z samym Karolem Nawrockim rozmawiał o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte". "W czyim interesie kłamiecie?" – zapytał Kosiniak-Kamysz.

Nawrocki: Decyzję podjął Pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć

"Panie Premierze Władysławie Kosiniaku-Kamysz, zdumiewa mnie Pan. Ja zarówno z Panem, z Panem Premierem Donaldem Tuskiem czy z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte rozmawiam o wielu sprawach, na różnych forach, często bez konkluzji. Nie opowiadam wówczas, że coś ustaliliśmy" – napisał prezydent na X.

"Decyzję podjął Pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć" – zaznaczył Nawrocki.

Jednocześnie prezydent zadeklarował gotowość do współodpowiedzialności za podobne decyzje w przyszłości: "Mogę natomiast pomóc – wyjdę z inicjatywą legislacyjną i z chęcią wezmę pełną odpowiedzialność także za donację sprzętu".

Kosiniak-Kamysz: Kancelaria Prezydenta nie może kłamać

„Panie prezydencie (...) odpowiedzialność za modernizację polskiej armii i jej wzmocnienie a także donacje sprzętu w uzgodnieniu z naszymi sojusznikami ponosi rząd" – odpowiedział prezydentowi szef MON. "Rząd z tej odpowiedzialności się wywiązuje, na nikogo jej nie przerzuca" – podkreślił Kosiniak-Kamysz. "Pana współpracownicy powinni jednak być precyzyjni i przekazać zgodnie z prawdą, że o każdym takim działaniu jest Pan informowany. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta nie mogą opowiadać kłamstw" – dodał.

Przydacz: Decyzję podjął rząd i to rząd ponosi odpowiedzialność

O to, czy prezydent miał informację o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot, był pytany na wtorkowym briefingu przed wylotem na szczyt NATO w Ankarze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Decyzję podjął rząd i to rząd ponosi za to pełnię odpowiedzialności – odparł Przydacz i dodał, że nie była ona konsultowana z prezydentem ani Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Oświadczył również, że nie da się wciągnąć w dyskusję, którą – według niego – "proponuje strona rządowa o tym, w jakiej formule prezydent był informowany, czy nie był" albo czy uchwała rządowa została do niego przesłana.

Uchwała, tak jak mówię, była niejawna. Ważna jest decyzja i decyzję podjęła Rada Ministrów i to Rada Ministrów ponosi odpowiedzialność za tę decyzję – ocenił Przydacz. Dodał, że próba podzielenia się tą próba "podzielenia się odpowiedzialnością" z innymi aktorami jest próbą "niegodną" i nie będzie wchodził w tego typu dyskusję.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: prezydentWładysław Kosiniak-KamyszKarol Nawrockibroń dla Ukrainy
Powiązane
Friedrich Merz
Niemcy na czele nowego NATO? "Trump stracił kontakt z rzeczywistością"
Donald Trump
Niemcy: Trump nie jest kolosem, którym chciałby być, a Europa to widzi
Kyryło Budanow
Ukraińcy: Żadnego ultimatum. "Bez urazy, ale Rosja jest potężniejsza niż Polska"
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Najlepszy polski serial komediowy w historii". Uwielbiany hit powraca »
Zobacz
|
Himilsbach
Cytat dnia. Jan Himilsbach. "Życie jest piękne, ale..."
Kiedy ogławiać pomidory? Jak ogławiać pomidory?
Jak ogławiać pomidory? Kiedy ogławia się pomidory? Co daje ogławianie pomidorów?
Leapmotor B03X
Nowy SUV będzie hitem. Bagażnik 510 l i cena jak sprzed lat
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Ukraińcy odmówili powrotu do ojczyzny. Zakończyli pracę w Polsce i podróżują po Europie
Ukraińcy odmówili powrotu do ojczyzny. Zakończyli pracę w Polsce i podróżują po Europie
Quiz PRL. Dla pamiętających komunę to nic trudnego. Dasz radę zdobyć 10/10?
Quiz PRL. Dla pamiętających komunę to nic trudnego. Dasz radę zdobyć 10/10?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj