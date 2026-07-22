Przemysław Czarnek to jedna z ważniejszych postaci w Prawie i Sprawiedliwości. Był ministrem edukacji i nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego. W marcu 2026 roku Jarosław Kaczyński ogłosił, że będzie kandydatem PiS na premiera po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Nagranie z Przemysławem Czarnkiem hitem sieci

To właśnie ten ruch prezesa PiS sprawił, że Przemysław Czarnek częściej pojawia się w mediach i jest aktywny m.in. w sieci. Hitem internetu jest nagranie, które pojawiło się kilka dni temu na kanale Mateusza Wiktorowicza na YouTube.

Tak Przemysław Czarnek mówi po włosku

Polityk PiS zaprezentował w nim swoje umiejętności językowe a dokładnie język włoski. Wyznał, że jest to dla niego drugi język. Zawsze mogę mówić po włosku, bo to mój drugi język, którym się posługuję. Traktuję Włochy jak drugą ojczyznę, ponieważ spędziłem tam piękne lata mojego życia, [...] od 1995 do 2000 r. Tam poznałem moją żonę. Teraz też spędzamy wakacje w Milano Marittima, tam gdzie się poznaliśmy - powiedział po włosku. Przemysław Czarnek wyjeżdżał do Włoch, by jak wyznał zarobić również pieniądze.

Włoska miłość Przemysława Czarnka

Ona wróciła wcześniej do Polski, a ja byłem do tego stopnia zakochany, że skróciłem dwa tygodnie swój pobyt we Włoszech, co kosztowało mnie 1 mln lirów włoskich, a zatem 2 tys. zł. Ha, ha! To nie jest nadal mało, a w latach 90. to było bardzo dużo. Poświęciłem to, żeby dotrzeć do Polski i dalej kontynuować naszą znajomość - wspominał w jednym z wywiadów, którego udzielił jakiś czas temu.