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Czarnek wie, kto jest "normalny". "Trzaskowski to damski bokser", a "Tusk to bezczelny typ"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
47 minut temu
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Przemysław Czarnek
Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek zwrócił się do "normalnych Polaków"/PAP
Witam wszystkich normalnych Polaków - tak zaczął swoje przemówienie kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek podczas konwencji partii w Warszawie. Potem wyjaśnił m.in., kto jego zdaniem "normalnym Polakiem" nie jest. Mocno dostało się od Czarnka rządzącym.

Podczas konwencji PiS w Warszawie podpisana została "deklaracja wartości każdego normalnego społeczeństwa" oraz dokument zawierający 10 punktów programowych PiS dotyczących omawianych problemów.

Normalni wg Czarnka

"Witam wszystkich normalnych Polaków" - tak zaczął przemówienie kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek podczas konwencji partii w Warszawie. Spotkanie poświęcone było rodzinie, edukacji i demografii. "Gromadzą nas wartości konserwatywne, uniwersalne, chrześcijańskie, które muszą być i będą u podstaw naszego społeczeństwa w następnych latach, dekadach i wiekach" - mówił. Jak stwierdził Czarnek, konserwatyści to "osoby normalne".

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Czarnek o Tusku

Podczas wystąpienia PrzemysławCzarnek przytoczył słowa Donalda Tuska, który - jak uważa polityk PiS - mówił, że kobiety muszą poważnie zastanawiać się nad macierzyństwem m.in. w związku z brakiem szpitali. W kontekście afery wokół Warszawskiego Szpitala Południowego określił premiera jako "bezczelny typ". "Odkrywamy nieprawdopodobną aferę szpitalną, rzeczy, które w ogóle nie mieściły się nam w głowie, które wymierzone są w wartość podstawową, fundamentalną, w godność osoby ludzkiej (...). Czy nie jest wymierzone w godność osoby ludzkiej zachowanie młodzieńca, który zarabiał 1,6 mln złotych z publicznych pieniędzy, z 20 mld dziury w NFZ w sytuacji, kiedy ludzie umierali na jego oczach?" - pytał.

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Przemysław Czarnek o Rafale Trzaskowskim

Czarnek skrytykował również działanie prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry - poinformował w piątek podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Zachował się jak polityczny, damski bokser: poświęcił dwie kobiety" - powiedział, odnosząc się do dymisji dwóch wiceprezydentek stolicy.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSPrzemysław CzarnekKo
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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