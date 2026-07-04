Czarnek wie, kto jest "normalny". "Trzaskowski to damski bokser", a "Tusk to bezczelny typ"

Podczas konwencji PiS w Warszawie podpisana została "deklaracja wartości każdego normalnego społeczeństwa" oraz dokument zawierający 10 punktów programowych PiS dotyczących omawianych problemów.

Normalni wg Czarnka

"Witam wszystkich normalnych Polaków" - tak zaczął przemówienie kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek podczas konwencji partii w Warszawie. Spotkanie poświęcone było rodzinie, edukacji i demografii. "Gromadzą nas wartości konserwatywne, uniwersalne, chrześcijańskie, które muszą być i będą u podstaw naszego społeczeństwa w następnych latach, dekadach i wiekach" - mówił. Jak stwierdził Czarnek, konserwatyści to "osoby normalne".

Czarnek o Tusku

Podczas wystąpienia PrzemysławCzarnek przytoczył słowa Donalda Tuska, który - jak uważa polityk PiS - mówił, że kobiety muszą poważnie zastanawiać się nad macierzyństwem m.in. w związku z brakiem szpitali. W kontekście afery wokół Warszawskiego Szpitala Południowego określił premiera jako "bezczelny typ". "Odkrywamy nieprawdopodobną aferę szpitalną, rzeczy, które w ogóle nie mieściły się nam w głowie, które wymierzone są w wartość podstawową, fundamentalną, w godność osoby ludzkiej (...). Czy nie jest wymierzone w godność osoby ludzkiej zachowanie młodzieńca, który zarabiał 1,6 mln złotych z publicznych pieniędzy, z 20 mld dziury w NFZ w sytuacji, kiedy ludzie umierali na jego oczach?" - pytał.

Przemysław Czarnek o Rafale Trzaskowskim

Czarnek skrytykował również działanie prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry - poinformował w piątek podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Zachował się jak polityczny, damski bokser: poświęcił dwie kobiety" - powiedział, odnosząc się do dymisji dwóch wiceprezydentek stolicy.