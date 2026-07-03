Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Rafał Trzaskowski ogłosił dymisje

W piątek prezydent Rafał Trzaskowski poinformował o zakończeniu współpracy z dwiema swoimi wiceprezydentkami. Renata Kaznowska, która dotychczas nadzorowała m.in. edukację i zdrowie, oraz Aldona Machnowska-Góra, odpowiedzialna za kulturę i zabytki, złożyły rezygnacje. Prezydent przyjął je, choć zaznaczył, że na obecnym etapie nie przesądza o winie odwołanych urzędniczek. Po tych zmianach w gronie wiceprezydentów pozostał jedynie Tomasz Mencina, zajmujący się inwestycjami i nadzorem nad spółkami miejskimi.

Skandal w Szpitalu Południowym

Bezpośrednią przyczyną roszad kadrowych stały się szokujące doniesienia medialne dotyczące Szpitala Południowego. Dziennikarze ujawnili szereg nieprawidłowości w zarządzaniu prosektorium, gdzie miało dochodzić do nielegalnego handlu ciałami i usługami pogrzebowymi, promowania prywatnej firmy pogrzebowej wspólniczki szefa prosektorium, publikowania zdjęć ludzkich szczątków w mediach społecznościowych, wynajmowania prosektorium jako planu filmowego.

Aldona Machnowska-Góra zasiadała w radzie nadzorczej tej placówki, co bezpośrednio połączyło jej funkcję z aferą.

Zarzuty o "leczenie poza kolejką"

Dymisje to również pokłosie kontrowersji wokół działalności lekarza Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR-u w tym samym szpitalu, a prywatnie radnego Koalicji Obywatelskiej. Według ustaleń medialnych, politycy KO mieli korzystać z priorytetowego traktowania na oddziale ratunkowym, przechodząc badania niemal natychmiast po rejestracji.

Dodatkowym obciążeniem wizerunkowym dla ratusza stała się informacja o zarobkach lekarza, który w ubiegłym roku, będąc w trakcie specjalizacji, miał zarobić w placówce aż 1,6 mln zł.