Afera w Szpitalu Południowym. Czy rząd czeka rekonstrukcja? Włodzimierz Czarzasty zabiera głos

Choć media coraz częściej wymieniają nazwiska ministrów zagrożonych utratą stanowisk – w tym szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy – Włodzimierz Czarzasty studzi emocje w TOK FM. Marszałek Sejmu oficjalnie deklaruje, że temat rekonstrukcji nie pojawił się jeszcze w agendzie rozmów koalicyjnych. Mimo to, polityk nie ukrywa, że rząd musi pilnie zająć się kryzysem w ochronie zdrowia.

Czarzasty: Czas na radykalny reset w służbie zdrowia

Marszałek Sejmu otwarcie krytykuje obecny stan funkcjonowania opieki medycznej. Lewica forsuje tzw. "czwórkę Czarzastego", czyli zestaw rozwiązań, które mają uzdrowić system. Włodzimierz Czarzasty domaga się:

Rozdziału służby publicznej od prywatnej.

Uporządkowania kwestii płacowych oraz ewidencji dyżurów.

Efektywnego wykorzystania sprzętu medycznego.

Centralizacji zarządzania szpitalami wewnątrz województw.

Czarzasty apeluje w TOK FM do decydentów o odwagę w podejmowaniu trudnych, kadrowych decyzji, które uzdrowią zarządzanie szpitalami.

Afera wokół zarobków ministry zdrowia

Paliwem dla spekulacji o zmianach personalnych stała się sprawa wynagrodzenia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Media ujawniły, że jej zarobki sięgnęły 725 tys. złotych, jednak ministra początkowo unikała pytań o źródła tych dochodów.

Włodzimierz Czarzasty nie pozostawia na takiej postawie suchej nitki. Brak transparentności w polityce nigdy nie popłaca. Za to płaci się cenę – komentuje marszałek. Jednocześnie zapewnia, że premier Donald Tusk wykazuje determinację w wyjaśnianiu tej sprawy i podejmie w najbliższym czasie rozsądne decyzje. Lewica deklaruje pełne wsparcie dla działań zmierzających do przywrócenia przejrzystości w resorcie.