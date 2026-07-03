Afera w Szpitalu Południowym. Czy rząd czeka rekonstrukcja? Włodzimierz Czarzasty zabiera głos

Choć media coraz częściej wymieniają nazwiska ministrów zagrożonych utratą stanowisk – w tym szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy – Włodzimierz Czarzasty studzi emocje w TOK FM. Marszałek Sejmu oficjalnie deklaruje, że temat rekonstrukcji nie pojawił się jeszcze w agendzie rozmów koalicyjnych. Mimo to, polityk nie ukrywa, że rząd musi pilnie zająć się kryzysem w ochronie zdrowia.
Czarzasty: Czas na radykalny reset w służbie zdrowia
Marszałek Sejmu otwarcie krytykuje obecny stan funkcjonowania opieki medycznej. Lewica forsuje tzw. "czwórkę Czarzastego", czyli zestaw rozwiązań, które mają uzdrowić system. Włodzimierz Czarzasty domaga się:
- Rozdziału służby publicznej od prywatnej.
- Uporządkowania kwestii płacowych oraz ewidencji dyżurów.
- Efektywnego wykorzystania sprzętu medycznego.
- Centralizacji zarządzania szpitalami wewnątrz województw.
Czarzasty apeluje w TOK FM do decydentów o odwagę w podejmowaniu trudnych, kadrowych decyzji, które uzdrowią zarządzanie szpitalami.
Afera wokół zarobków ministry zdrowia
Paliwem dla spekulacji o zmianach personalnych stała się sprawa wynagrodzenia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Media ujawniły, że jej zarobki sięgnęły 725 tys. złotych, jednak ministra początkowo unikała pytań o źródła tych dochodów.
Włodzimierz Czarzasty nie pozostawia na takiej postawie suchej nitki. Brak transparentności w polityce nigdy nie popłaca. Za to płaci się cenę – komentuje marszałek. Jednocześnie zapewnia, że premier Donald Tusk wykazuje determinację w wyjaśnianiu tej sprawy i podejmie w najbliższym czasie rozsądne decyzje. Lewica deklaruje pełne wsparcie dla działań zmierzających do przywrócenia przejrzystości w resorcie.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.