"Środowisko wiedziało od dawna"

Dymitr Książek zaznacza, że świat medyczny jest siecią naczyń połączonych. Ratownicy, pielęgniarki i lekarze pracujący na różnych SOR-ach w regionie nieustannie wymieniają się doświadczeniami. Z jego relacji wynika, że sygnały o problemach w Szpitalu Południowym krążyły wśród personelu od dłuższego czasu.

W środowisku medyków pracujących na SOR-ach mówiło się o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym - podkreśla lekarz w rozmowie z portalem "Onet". Książek, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w zawodzie, dodaje, że skala problemów sprawia, iż jako specjalista, ale także jako "potencjalny pacjent", po prostu zaczyna się bać.

Kto powinien zarządzać ratownictwem?

Kluczowym argumentem ordynatora z Międzylesia jest kwestia kompetencji. Książek nie ma wątpliwości: SOR to miejsce, gdzie decydują się ludzkie życia, dlatego kierować nim musi wyłącznie specjalista medycyny ratunkowej z wieloletnią praktyką. Powierzanie takich funkcji osobom bez odpowiedniego przygotowania medycznego i menedżerskiego jest, w jego ocenie, działaniem skrajnie nieodpowiedzialnym.

W tym kontekście ordynator odniósł się do budzącej kontrowersje roli 28-letniego Dawida Kacprzyka. Sytuacja, w której osoba bez odpowiedniej specjalizacji pełni rolę "koordynatora", wydaje się Książkowi niezrozumiała.

W normalnych warunkach jest ordynator SOR-u i koniec. Wygląda na to, jakby koordynator Dawid Kacprzyk był samodzielnym bytem w Szpitalu Południowym, rozliczanym przez samego siebie, dla którego zostało stworzone stanowisko koordynatora - ocenia lekarz.

Koniec przyzwolenia na patologię

Dymitr Książek wyraził również poparcie dla relacji Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora w Szpitalu Południowym, który jako jeden z pierwszych otwarcie wskazywał na nieprawidłowości. Zdaniem Książka, w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów, solidarność zawodowa nie może oznaczać przyzwolenia na łamanie procedur czy brak kompetencji.

Patologię trzeba tępić, wypalać - mówi stanowczo. Jego zdaniem konieczne jest bezwzględne wyjaśnienie wszystkich podejrzeń przez odpowiednie organy kontrolne. Tylko gruntowne rozliczenie zaniedbań może przywrócić zaufanie do placówki, która w założeniu ma być jednym z filarów warszawskiego systemu ochrony zdrowia- kwituje.