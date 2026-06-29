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Afera w Szpitalu Południowym. Były ordynator zeznaje w prokuraturze

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 11:38
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Emil Jędrzejewski, Tomasz Jędrasik
Emil Jędrzejewski, Tomasz Jędrasik/PAP
Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w Warszawskim Szpitalu Południowym, stawił się w poniedziałek 29 czerwca w prokuraturze. Jego zeznania mają kluczowe znaczenie dla śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w placówce. Prokuratorzy badają doniesienia o wadliwych procedurach medycznych, zaniedbaniach kończących się śmiercią pacjentów oraz podejrzeniach o przyjmowanie polityków poza kolejnością w SOR.

Były ordynator oddziału chirurgii w Warszawskim Szpitalu Południowym, dr Emil Jędrzejewski, przybył w poniedziałek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Lekarzowi towarzyszył jego pełnomocnik, radca prawny Tomasz Jendrasiak. To już drugie podejście do przesłuchania świadka w tej sprawie.

Podczas poprzedniej wizyty w prokuraturze Jędrzejewski nie mógł złożyć zeznań, ponieważ nie posiadał obrońcy. Prokuratorzy wyznaczyli więc kolejny termin na 29 czerwca, odrzucając wniosek o dłuższą zwłokę.

Wstrząsające doniesienia

Emil Jędrzejewski zdecydował się na publiczne ujawnienie problemów w placówce w wywiadzie dla "Kanału Zero". Lekarz postawił poważne zarzuty. Twierdzi, że na oddziale ratunkowym (SOR) lekarze wykonywali czynności w niewłaściwy sposób. Według relacji lekarza, błędy medyczne prowadziły do poważnych powikłań, a w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów.

Lawina kontroli

Sprawa Warszawskiego Szpitala Południowego uruchomiła lawinę kontroli. Prokuratura Okręgowa prowadzi obecnie dwa oddzielne śledztwa:

  • Dotyczące oszustw: Podejrzewa się przestępstwa na kwotę ponad pół miliona złotych.
  • Dotyczące nadużyć władzy: Śledczy badają m.in. nieprawidłowości w zasadach triażu (klasyfikacji pacjentów) na SOR.

Swoje działania prowadzą też inne instytucje: Naczelna Izba Lekarska, stołeczny ratusz, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Ministerstwo Zdrowia zleciło dodatkowe kontrole wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu ds. medycyny ratunkowej.

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Polityczne przywileje w SOR?

Tło afery stanowi publikacja portalu zero.pl z 15 czerwca. Dziennikarze ujawnili kontrowersje wokół Dawida Kacprzyka – koordynatora SOR w Szpitalu Południowym i jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej w dzielnicy Ursus.

Z ustaleń wynika, że Kacprzyk w ubiegłym roku zarobił w placówkach medycznych 1,6 mln zł, pracując jednocześnie przy specjalizacji z anestezjologii. Co więcej, portal poinformował o skandalicznym traktowaniu pacjentów: politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani w szpitalu bez kolejki i przechodzić badania niemal natychmiast po rejestracji.

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Źródło PAP
Tematy: prokuraturaaferasygnalistaszpital południowy
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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