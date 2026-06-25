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Minister zdrowia zapowiada rewolucję w wynagrodzeniach medyków. Pokłosie afery w Szpitalu Południowym

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
22 minut temu
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Jolanta Sobierańska-Grenda, Filip Nowak, Jerzy Robert Ładny, Daniel Rutkowski, Rafał Główczyński
Jolanta Sobierańska-Grenda, Filip Nowak, Jerzy Robert Ładny, Daniel Rutkowski, Rafał Główczyński/PAP
Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada walkę z tzw. kominami płacowymi w publicznej ochronie zdrowia. Resort wprowadzi mechanizm weryfikacji zarobków lekarzy przy użyciu numerów PESEL, co ma zapewnić pełną transparentność. Decyzja jest bezpośrednią odpowiedzią na bulwersujące doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie ujawniono ogromne zarobki koordynatora SOR i podejrzenia o nierówne traktowanie pacjentów.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ogłosiła podczas konferencji prasowej konieczność gruntownej reformy systemu płac w polskiej ochronie zdrowia. Resort chce zlikwidować tzw. kominy płacowe, czyli zjawisko drastycznie wysokich zarobków w stosunku do średnich stawek rynkowych.

Szefowa resortu podkreśliła, że sytuacja, w której system zasilają kolejne miliardy złotych, a jakość opieki nad pacjentem nie rośnie, wymaga natychmiastowej interwencji. Musimy stworzyć dialog, w którym likwidacja kominów płacowych będzie możliwa – zaznaczyła minister.

Nowy system. Weryfikacja po numerze PESEL

Kluczowym narzędziem w walce o transparentność ma być nowa ustawa, która pozwoli urzędnikom weryfikować faktyczne zarobki medyków. Nowelizacja przepisów w tym zakresie uzyskała już poparcie Senatu.

Dzięki niej resort zdrowia uzyska dostęp do danych o wynagrodzeniach za pomocą numerów PESEL. Pozwoli to na precyzyjne śledzenie przepływów finansowych i wyeliminowanie niejasności w systemie finansowania kadr medycznych. Ministerstwo liczy na to, że dzięki pełnej przejrzystości, środki publiczne trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne – czyli bezpośrednio do pacjentów.

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Skandal w Szpitalu Południowym

Zapowiedź minister jest reakcją na medialne doniesienia dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego. Portal Zero ujawnił szokujące fakty dotyczące pracy Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR w tej placówce oraz radnego dzielnicy Ursus. Według ustaleń dziennikarzy:

  • Lekarz miał uzyskać w ubiegłym roku około 1,6 mln zł wynagrodzenia z tytułu pracy w placówkach medycznych.
  • Na oddziale miało dochodzić do przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki oraz wykonywania im badań poza standardową procedurą.
  • Pojawiły się zarzuty dotyczące wadliwego wykonywania procedur medycznych, co w niektórych przypadkach miało prowadzić do powikłań, a nawet śmierci pacjentów.
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Źródło PAP
Tematy: wynagrodzenialekarzJolanta Sobierańska-Grendaszpital południowy
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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