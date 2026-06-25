Minister zdrowia zapowiada rewolucję w wynagrodzeniach medyków. Pokłosie afery w Szpitalu Południowym

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ogłosiła podczas konferencji prasowej konieczność gruntownej reformy systemu płac w polskiej ochronie zdrowia. Resort chce zlikwidować tzw. kominy płacowe, czyli zjawisko drastycznie wysokich zarobków w stosunku do średnich stawek rynkowych.
Szefowa resortu podkreśliła, że sytuacja, w której system zasilają kolejne miliardy złotych, a jakość opieki nad pacjentem nie rośnie, wymaga natychmiastowej interwencji. Musimy stworzyć dialog, w którym likwidacja kominów płacowych będzie możliwa – zaznaczyła minister.
Nowy system. Weryfikacja po numerze PESEL
Kluczowym narzędziem w walce o transparentność ma być nowa ustawa, która pozwoli urzędnikom weryfikować faktyczne zarobki medyków. Nowelizacja przepisów w tym zakresie uzyskała już poparcie Senatu.
Dzięki niej resort zdrowia uzyska dostęp do danych o wynagrodzeniach za pomocą numerów PESEL. Pozwoli to na precyzyjne śledzenie przepływów finansowych i wyeliminowanie niejasności w systemie finansowania kadr medycznych. Ministerstwo liczy na to, że dzięki pełnej przejrzystości, środki publiczne trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne – czyli bezpośrednio do pacjentów.
Skandal w Szpitalu Południowym
Zapowiedź minister jest reakcją na medialne doniesienia dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego. Portal Zero ujawnił szokujące fakty dotyczące pracy Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR w tej placówce oraz radnego dzielnicy Ursus. Według ustaleń dziennikarzy:
- Lekarz miał uzyskać w ubiegłym roku około 1,6 mln zł wynagrodzenia z tytułu pracy w placówkach medycznych.
- Na oddziale miało dochodzić do przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki oraz wykonywania im badań poza standardową procedurą.
- Pojawiły się zarzuty dotyczące wadliwego wykonywania procedur medycznych, co w niektórych przypadkach miało prowadzić do powikłań, a nawet śmierci pacjentów.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.