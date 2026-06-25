Minister zdrowia zapowiada rewolucję w wynagrodzeniach medyków. Pokłosie afery w Szpitalu Południowym

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ogłosiła podczas konferencji prasowej konieczność gruntownej reformy systemu płac w polskiej ochronie zdrowia. Resort chce zlikwidować tzw. kominy płacowe, czyli zjawisko drastycznie wysokich zarobków w stosunku do średnich stawek rynkowych.

Szefowa resortu podkreśliła, że sytuacja, w której system zasilają kolejne miliardy złotych, a jakość opieki nad pacjentem nie rośnie, wymaga natychmiastowej interwencji. Musimy stworzyć dialog, w którym likwidacja kominów płacowych będzie możliwa – zaznaczyła minister.

Nowy system. Weryfikacja po numerze PESEL

Kluczowym narzędziem w walce o transparentność ma być nowa ustawa, która pozwoli urzędnikom weryfikować faktyczne zarobki medyków. Nowelizacja przepisów w tym zakresie uzyskała już poparcie Senatu.

Dzięki niej resort zdrowia uzyska dostęp do danych o wynagrodzeniach za pomocą numerów PESEL. Pozwoli to na precyzyjne śledzenie przepływów finansowych i wyeliminowanie niejasności w systemie finansowania kadr medycznych. Ministerstwo liczy na to, że dzięki pełnej przejrzystości, środki publiczne trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne – czyli bezpośrednio do pacjentów.

Skandal w Szpitalu Południowym

Zapowiedź minister jest reakcją na medialne doniesienia dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego. Portal Zero ujawnił szokujące fakty dotyczące pracy Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR w tej placówce oraz radnego dzielnicy Ursus. Według ustaleń dziennikarzy: