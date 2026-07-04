Dziennik Gazeta Prawana logo

Rosja i Białoruś pozostają w izolacji. "Nie ma postępu w negocjacjach pokojowych"

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
26 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Rosja i Białoruś pozostają w izolacji. "Nie ma postępu w negocjacjach pokojowych"
Rosja i Białoruś pozostają w izolacji. "Nie ma postępu w negocjacjach pokojowych"/PAP/EPA
W ostatnich tygodniach niektóre federacje sportowe poluzowały sankcje nałożone na Rosję i Białoruś. W ten trend nie wpisały się władze światowej lekkoatletyki. World Athletics przedłużyła zakaz startów sportowców z tych krajów w zawodach pod jej egidą z powodu trwającej od 2022 roku zbrojnej inwazji na Ukrainę.

Lekkoatletyka nadal bez Rosjan i Białorusinów

Lekkoatletyka to jedna z niewielu dyscyplin, która wciąż pryncypialnie podchodzi do zakazu startów sportowców z Rosji i Białorusi. Wiele federacji zezwala na udział rodaków Władimira Putna i Alaksandra Łukaszenki w międzynarodowej rywalizacji.

W większości przypadków Rosjanie i Białorusini nie mogą jednak używać narodowych symboli. Są jednak wyjątki i czasem na sportowych arenach pojawiają się flagi i hymny obu państw.

Pierwotna decyzja pozostaje niezmieniona

Rada World Athletics podobnie postąpiła w poprzednich latach. Przedstawiliśmy Radzie opcje do rozważenia w tej sprawie, ale pierwotna decyzja pozostaje niezmieniona - nałożenie sankcji chroniących integralność i uczciwość naszych zawodów, ponieważ nie odnotowano żadnego konkretnego postępu w negocjacjach pokojowych - ogłosił szef federacji Sebastian Coe, cytowany w komunikacie po zdalnym posiedzeniu władz.

Dla Ukraińców jest wrogiem numer jeden po Putinie. Zdrajca przerwał milczenie
Dla Ukraińców jest wrogiem numer jeden po Putinie. Zdrajca przerwał milczenie

World Athletics zwróciła przy tym uwagę na drastyczny wpływ wojny na ukraińską lekkoatletykę, w tym na obiekty sportowe. Specjalny fundusz, który World Athletics utworzyła w 2022 roku na rzecz wsparcia Ukrainy, pomaga łagodzić te skutki, ale nie ma wątpliwości, że zdolność Ukrainy i jej sportowców do trenowania i rywalizacji pozostaje poważnie ograniczona - dodano.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaBiałoruś
Powiązane
Putin i Łukaszenka będą zadowoleni. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony
Putin i Łukaszenka będą zadowoleni. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony
Putin będzie wściekły. Niemcy domagają się nałożenia sankcji na Rosję
Putin będzie wściekły. Niemcy domagają się nałożenia sankcji na Rosję
Putin odrzucił propozycję Ukrainy. Padła jasna deklaracja ws. wojny
Putin odrzucił propozycję Ukrainy. Padła jasna deklaracja ws. wojny
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRosja i Białoruś pozostają w izolacji. "Nie ma postępu w negocjacjach pokojowych" »
Zobacz
|
Nowa Alfa Romeo Junior Sport Speciale w Tychach
83 proc. kierowców wybiera ten silnik. Nowy SUV z Polski to hit. Ile kosztuje?
Nowa Skoda Epiq
Skoda odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Rebecca Ferguson w trzecim sezonie serialu "Silos"
Najlepszy serial SF ostatnich lat wrócił. 100 proc. pozytywnych opinii
"Zabójcze tropiki"
Ten kryminał ma już siedem sezonów. Polacy obejrzą pierwsze odcinki serialu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj