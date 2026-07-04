Lekkoatletyka nadal bez Rosjan i Białorusinów

Lekkoatletyka to jedna z niewielu dyscyplin, która wciąż pryncypialnie podchodzi do zakazu startów sportowców z Rosji i Białorusi. Wiele federacji zezwala na udział rodaków Władimira Putna i Alaksandra Łukaszenki w międzynarodowej rywalizacji.

W większości przypadków Rosjanie i Białorusini nie mogą jednak używać narodowych symboli. Są jednak wyjątki i czasem na sportowych arenach pojawiają się flagi i hymny obu państw.

Pierwotna decyzja pozostaje niezmieniona

Rada World Athletics podobnie postąpiła w poprzednich latach. Przedstawiliśmy Radzie opcje do rozważenia w tej sprawie, ale pierwotna decyzja pozostaje niezmieniona - nałożenie sankcji chroniących integralność i uczciwość naszych zawodów, ponieważ nie odnotowano żadnego konkretnego postępu w negocjacjach pokojowych - ogłosił szef federacji Sebastian Coe, cytowany w komunikacie po zdalnym posiedzeniu władz.

World Athletics zwróciła przy tym uwagę na drastyczny wpływ wojny na ukraińską lekkoatletykę, w tym na obiekty sportowe. Specjalny fundusz, który World Athletics utworzyła w 2022 roku na rzecz wsparcia Ukrainy, pomaga łagodzić te skutki, ale nie ma wątpliwości, że zdolność Ukrainy i jej sportowców do trenowania i rywalizacji pozostaje poważnie ograniczona - dodano.