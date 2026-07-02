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Putin i Łukaszenka będą zadowoleni. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:19
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Putin i Łukaszenka będą zadowoleni. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony
Putin i Łukaszenka będą zadowoleni. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony/PAP/EPA
Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka mogą otwierać szampany. Obaj dyktatorzy mają powód do świętowania. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi wracają na światowe salony. Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) zdecydowała o ich przywróceniu do rywalizacji. W sezonie 2026/27 przedstawiciele obu krajów mogą startować pod neutralną flagą.

Rosjanie i Białorusini pozbawieni symboli narodowych

Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi byli całkowicie wykluczeni z zawodów międzynarodowych od 2022 roku z powodu inwazji ich państw na Ukrainę. ISU zezwoliła jednak na start jednego rosyjskiego łyżwiarza i jednej rosyjskiej łyżwiarki pod neutralną flagą w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo w lutym, zgodnie z zaleceniami MKOl.

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W nadchodzącym sezonie zostaną ponownie dopuszczeni do rywalizacji, także pod neutralną flagą. Zawodnicy reprezentujący Rosję i Białoruś będą mogli startować bez żadnych elementów identyfikacji państwowej, takich jak flagi narodowe, stroje narodowe i hymny narodowe. Ich udział będzie uzależniony od braku dowodów na naruszenie ich neutralnego statusu - ogłoszono w komunikacie prasowym ISU.

Limity startów dla Rosjan i Białorusinów

W sezonie 2026/27 Rosjanie i Białorusini będą mieli zmniejszone limity startów. Wynika to z ich nieobecności w zawodach ISU przez okres dłuższy niż maksymalny trzyletni i braku możliwości zdobycia punktów rankingowych w tym czasie - wyjaśniła światowa federacja.

Powrót rosyjskich sportowców nie jest bez znaczenia dla łyżwiarstwa figurowego, biorąc pod uwagę znaczący wpływ tego kraju na tę dyscyplinę. W igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku sześć z 15 przyznanych medali trafiło do Rosjan.

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Źródło PAP
Tematy: RosjaWładimir PutinAlaksandr Łukaszenka
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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