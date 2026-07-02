Putin i Łukaszenka będą zadowoleni. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony

Rosjanie i Białorusini pozbawieni symboli narodowych

Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi byli całkowicie wykluczeni z zawodów międzynarodowych od 2022 roku z powodu inwazji ich państw na Ukrainę. ISU zezwoliła jednak na start jednego rosyjskiego łyżwiarza i jednej rosyjskiej łyżwiarki pod neutralną flagą w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo w lutym, zgodnie z zaleceniami MKOl.

W nadchodzącym sezonie zostaną ponownie dopuszczeni do rywalizacji, także pod neutralną flagą. Zawodnicy reprezentujący Rosję i Białoruś będą mogli startować bez żadnych elementów identyfikacji państwowej, takich jak flagi narodowe, stroje narodowe i hymny narodowe. Ich udział będzie uzależniony od braku dowodów na naruszenie ich neutralnego statusu - ogłoszono w komunikacie prasowym ISU.

Limity startów dla Rosjan i Białorusinów

W sezonie 2026/27 Rosjanie i Białorusini będą mieli zmniejszone limity startów. Wynika to z ich nieobecności w zawodach ISU przez okres dłuższy niż maksymalny trzyletni i braku możliwości zdobycia punktów rankingowych w tym czasie - wyjaśniła światowa federacja.

Powrót rosyjskich sportowców nie jest bez znaczenia dla łyżwiarstwa figurowego, biorąc pod uwagę znaczący wpływ tego kraju na tę dyscyplinę. W igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku sześć z 15 przyznanych medali trafiło do Rosjan.