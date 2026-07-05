Czarnek: Zemsta charakteryzuje ludzi KO. PiS nie po to wróci do władzy

PiS zorganizowało w niedzielę w centrum Kłodzka (Dolnośląskie) spotkanie z wyborcami, na którym przemawiali prezes tej partii Jarosław Kaczyński oraz wiceprezes i kandydat tego ugrupowania na premiera Przemysław Czarnek.

Czarnek: PiS wróci do władzy nie po zemstę

Czarnek przekonywał, że PiS wróci do władzy "nie po zemstę". Zemsta charakteryzuje ludzi Koalicji Obywatelskiej i koalicji 13 grudnia (…) Oni wymyślili kategorię przestępstwa, bez złamania prawa. To jest chaos, to jest bałagan, to jest złodziejstwo, to jest obrzydlistwo Koalicji Obywatelskiej – mówił wiceprezes PiS.

Podkreślał, że PiS zamierza wrócić po władzę, aby "postawić państwo na nogi". Aby przywrócić wielkie inwestycje, żeby dawać coraz więcej dobrej pracy młodym i starszym ludziom, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby zagwarantować dużo niższe ceny energii, ciepła systemowego w waszych mieszkaniach – wyliczał.

Czarnek: Nasze rozliczenia będą zgodne z prawem

Wskazywał przy tym, że cele te zostaną zrealizowane, kiedy – jak mówił – będą im towarzyszyć "rozliczenia zgodne z prawem". Rozliczenia zgodne z prawem tych, którzy prawo jawnie łamią (…). Rozliczymy bandytów, rozliczymy złodziei, rozliczymy obrzydliwych sprawców przestępstw – mówił.

Wiceprezes PiS mówił też o głośnej w tym roku sprawie przestępstw pedofilskich w Kłodzku, czyli o procesie małżeństwa Kamili L. (byłej działaczki lokalnych struktur KO) i jej 45-letniego męża. Oboje zostali skazani nieprawomocnymi wyrokami – kobieta na 6,5 roku więzienia, a mężczyzna na 25 lat. Czarnek mówił też o aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Kaczyński: Polską rządzą źli ludzie

O obu sprawach w swoim przemówieniu wspomniał też prezes PiS Jarosław Kaczyński, który użył tych przykładów, aby wskazać, że "Polską rządzą źli ludzie".

Kaczyński przekonywał, że konieczna jest zmiana, a dla zwycięstwa PiS w przyszłorocznych wyborach konieczna jest jedność ugrupowań prawicowych.