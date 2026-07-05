Piotr Kuliś "Matador" zatrzymany w Argentynie. Czeka na ekstradycję do Polski

Do zatrzymania 42-latka doszło w połowie czerwca w Puerto Iguazu w prowincji Misiones w północno-wschodniej części Argentyny, dokąd poszukiwany próbował wjechać z sąsiedniej Brazylii.

Oczekiwanie na ekstradycję do Polski

Polak był poszukiwany międzynarodowym listem gończym, wydanym przez katowicki sąd. Według doniesień portalu El Territorio Kuliś przebywa w areszcie, czekając na ekstradycję do Polski.

Mężczyźnie zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenie lub bezprawne przetrzymywanie i branie zakładników – podały argentyńskie media.

Powiązania z głośnymi zabójstwami

Jak pisała w lipcu br. katowicka "Gazeta Wyborcza", Kuliś był świadkiem obrony w procesie dotyczącym zabójstwa 19-letniego piłkarza klubu GKS Katowice Dominika Koszowskiego, do którego doszło w 2016 r. Według "GW" zatrzymany w Argentynie mężczyzna miał mieć też związek z porwaniem i zabójstwem Marka Kubaczki we wrześniu 2025 r.