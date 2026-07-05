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Mocny komentarz prosto z Tel Awiwu. "Izrael położył na stole cały swój kapitał i przegrał"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
53 minut temu
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Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu/PAP Archiwalny
Premier Benjamin Netanjahu po ataku Hamasu na Izrael przyjął logikę permanentnej wojny na wielu frontach. Włożył cały kapitał polityczny we wciągnięcie USA w wojnę z Iranem i przegrał. Rząd Izraela musi pojąć, że jego państwo nie jest niezwyciężone – pisze w niedzielę na łamach "New York Timesa" Mairav Zonszein z Tel Awiwu.

Benjamin Netanjahu, po 7 października 2023 roku, uznał że jedyną miarą sukcesu Izraela będzie dowiedzenie, że jest niezwyciężony. Mówił o "totalnym zwycięstwie", wszczął kampanię, która doprowadziła do kompletnego zniszczenia Strefy Gazy, zaatakował Hezbollah w Libanie, ruch Huti w Jemenie, podjął interwencje w niektórych partiach Syrii i zaczął wojnę z Iranem – wylicza Zonszein, stała współpracowniczka nowojorskiego dziennika z międzynarodowego ośrodka International Crisis Group.

Wojna "naturalnym stanem" w Izraelu

Dla obecnego rządu Izraela wojna stała się "naturalnym stanem kraju", a zdolność do prowadzenia nieustannych operacji wojskowych "celem samym w sobie" – pisze autorka w korespondencji z Tel Awiwu.

"Szalony" Netanjahu i "szumowina" Vance

Netanjahu był najprawdopodobniej wstrząśnięty, jak i sami Izraelczycy, gdy pojawiły się oznaki napięć w stosunkach Izraela z Ameryką, prezydent Donald Trump nazwał premiera "szalonym", a w dodatku zawarł wstępne porozumienie pokojowe z Iranem. Skrajnie prawicowe izraelskie media nie przebierały w słowach, a szczególnie krytycznego wobec Netanjahu wiceprezydenta J.D. Vance'a nazwały "szumowiną" – relacjonuje Zonszein. Ale podkreśla, że w sprawie wojny z Iranem "Izrael położył na stole cały swój (polityczny) kapitał i przegrał".

Pęknięcia w relacjach USA z Izraelem najlepiej widać w wypowiedziach Vance'a, który w wywiadzie dla "NYT" powiedział, że to, co chciałby przekazać skrajnie prawicowym ministrom w gabinecie Netanjahu, to to, że "nie da się wybrnąć z każdego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego poprzez nieustanne zabijanie" – przypomina autorka.

Wiceprezydent zwrócił też uwagę, że nieproizraelskie media nie powinny stale mylić "krytyki określonego rządu (Izraela)" z antysemityzmem.

Zonszein zauważa, że Vance zwrócił uwagę na problem, w sprawie którego od dawna alarmowali amerykańscy, lewicowi Żydzi: "jeśli Izrael jest nieustannie na wojnie ze wszystkimi, to nie sposób rozróżnić (...), kiedy użycie siły zbrojnej jest konieczne, skuteczne i uzasadnione, a kiedy jest to odruch i sposób na unikanie negocjacji".

Autorka, która w International Crisis Group specjalizuje się w konflikcie izraelsko-palestyńskim, stawia tezę, że to sięganie po rozwiązanie militarne w każdej sytuacji stało się "obecnym modus operandi" izraelskiego gabinetu.

"Izrael nie jest niezwyciężony"

"Izrael nie jest niezwyciężony" – ocenia Zonszein (taki jest też tytuł artykułu). "Nie ma militarnego rozwiązania dla każdego problemu" – dodaje.

To nastawienie rządu Netanjahu na permanentną wojnę jest ostatnio szczególnie widoczne w Libanie, gdzie – jak niedawno zapowiedziano – izraelskie siły pozostaną w "strefie bezpieczeństwa" aż do rozbrojenia Hezbollahu, co "w praktyce oznacza bezterminowo" – wyjaśnia ekspertka.

Jeśli Waszyngton poważnie zamierza ustabilizować sytuację w regionie, powinien zmusić Netanjahu do wycofania się z Libanu. "Ale równie ważne jest, by sami Izraelczycy zakwestionowali tę logikę gry o sumie zerowej i rzucili jej wyzwanie". Teraz, gdy zbliżają się wybory, powinni szukać sposobów na zakończenie wojny, która przynosi im międzynarodowy ostracyzm, i szukać przywódców oferujących lepsze rozwiązania – pisze na zakończenie Zonszein.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpIzraelUSAJ. D. Vance
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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