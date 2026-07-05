Dziennik Gazeta Prawana logo

Rafał Trzaskowski do dymisji? Polacy podzieleni po aferze w Szpitalu Południowym

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
57 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski/PAP
Rafał Trzaskowski do dymisji? Polacy są podzieleni po aferze w Szpitalu Południowym. Jednak aż 51,2 proc. badanych uważa, że prezydent Warszawy powinien podać się do dymisji w związku ze sprawą Szpitala Południowego; przeciwnego zdania jest 41,1 proc. – wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Według autorów badania opublikowanego w niedzielę na portalu wp.pl, na pytanie czy w związku ze sprawą Szpitala Południowego prezydent Warszawy powinien odejść ze stanowiska, większość badanych odpowiedziała twierdząco.

Polacy za dymisją Trzaskowskiego

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 38,1 proc. respondentów; kolejne 13,1 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak". Łącznie oznacza to, że za dymisją prezydenta Warszawy opowiada się 51,2 proc. badanych.

Polacy przeciw dymisji Trzaskowskiego

Przeciwnego zdania jest 41,1 proc. ankietowanych. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 18,8 proc. respondentów, a "zdecydowanie nie”"— 22,3 proc. Z kolei 7,7 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Opinie zależne od preferencji politycznych

Autorzy sondażu podkreślili, że odpowiedzi wyraźnie różnią się w zależności od preferencji politycznych badanych. Wśród wyborców obozu rządzącego, obejmującego KO, Lewicę, PSL i Polskę 2050, za dymisją Trzaskowskiego opowiada się łącznie 9 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 85 proc., a 6 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Z kolei w grupie wyborców opozycji obejmującej PiS, Razem, Konfederację i KKP, za odejściem prezydenta Warszawy ze stanowiska jest 82 proc. respondentów. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się 6 proc., a 12 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wśród osób niegłosujących i niezdecydowanych za dymisją Trzaskowskiego jest 60 proc. badanych, przeciw – 37 proc., a 3 proc. nie ma zdania.

Najbardziej jednoznaczne oceny

Najbardziej jednoznaczne oceny widać wśród wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. W tej grupie za dymisją prezydenta Warszawy opowiada się 91 proc. respondentów, przeciw jest 2 proc., a 7 proc. wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" – poinformował portal wp.pl.

Afera w Szpitalu Południowym

Według doniesień Zero.pl szef prosektorium Szpitala Południowego miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Miało też tam dochodzić do nielegalnego sprzedawania ciał i usług pogrzebowych. Kierujący prosektorium miał obiecywać rodzinom zmarłych najlepsze usługi pogrzebowe, a zakładom pogrzebowym – zwłoki.

Wcześniej ukazały się publikacje dotyczące lekarza Dawida Kacprzyka, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 26–28 czerwca 2026 r., metodą mixed-mode: wywiadów online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo – CAWI/CATI, na próbie 1000 osób.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: WarszawadymisjaRafał Trzaskowskiprezydent Warszawy
Powiązane
Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk
Sensacyjne doniesienia. "Polski rząd odstąpił Ukraińcom kolejkę w amerykańskich fabrykach"
Wołodymyr Zełenski
Polacy wypowiedzieli się o geście Zełenskiego. Prezydent Ukrainy obraził Polskę?
Donald Trump
Te słowa dają do myślenia. "USA jak imperium brytyjskie z 1776 roku, Trump jak z Pozłacanego Wieku"
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRafał Trzaskowski do dymisji? Polacy podzieleni po aferze w Szpitalu Południowym »
Zobacz
|
Cynie zdobią ogród przez całe lato
Te kwiaty kwitną całe lato. Jakie kwiaty posadzić w ogrodzie, żeby kwitły całe lato? Galeria zdjęć
Czy 05.07.2026 r. to niedziela handlowa czy też nie i zakupy można zrobić tylko w nielicznych otwartych sklepach
Niedziela handlowa 05.07.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 5 lipca czy tylko Żabka?
Quiz dla pokolenia PRL. 10/10 dla najlepszych. 70 proc. potknie się już na starcie
Quiz dla pokolenia PRL. 10/10 dla najlepszych. 70 proc. potknie się już na starcie
schabowe po kowalsku
Pyszny obiad na niedzielę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Soczyste kotlety po kowalsku
Gotland, Bałtyk
Zaskoczenie nad Bałtykiem. Turyści proszeni o mycie się w morzu. "Brak wody"
Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk
Sensacyjne doniesienia. "Polski rząd odstąpił Ukraińcom kolejkę w amerykańskich fabrykach"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj