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Polacy wypowiedzieli się o geście Zełenskiego. Prezydent Ukrainy obraził Polskę?

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
59 minut temu
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Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski/PAP Archiwalny
Polacy wypowiedzieli się o geście prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Okazuje się, że ponad 69 proc. badanych uważa, że zwrócenie Orderu Orła Białego przez Zełenskiego było obraźliwe wobec Polski – wynika z sondażu na zlecenie Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest ok. 22 proc. ankietowanych.

Portal przypomniał, że Prezydent RP Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego, prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, a decyzja została podjęta po zatwierdzeniu przez Zełenskiego nadania jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA". Prezydent Ukrainy zwrócił order, wysyłając go firmą kurierską.

Polacy: Wołodymyr Zełenski obraził Polskę

Z sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że większość pytanych uznaje zachowanie prezydenta Ukrainy za obraźliwe wobec Polski – 44,1 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a kolejne 25,2 proc. – "raczej tak". Łącznie to 69,3 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było w sumie 22,2 proc. uczestników sondażu, z czego odpowiedź "raczej nie" wybrało 16,5 proc., a "zdecydowanie nie" – 5,7 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 8,5 proc. respondentów.

Wyniki uzależnione od preferencji politycznych

"Wyniki różnią się w zależności od preferencji politycznych badanych. Wśród wyborców obozu rządzącego, obejmującego KO, Lewicę, PSL i Polskę 2050, łącznie 52 proc. respondentów uważa, że odesłanie orderu było obraźliwe wobec Polski. Przeciwnego zdania jest 43 proc. badanych z tej grupy, a 5 proc. nie ma opinii" – zauważyli dziennikarze portalu. Jak dodali, bardziej krytyczni wobec zachowania Zełenskiego są wyborcy opozycji (czyli PiS, Razem i obie Konfederacje). W tej grupie odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak" wskazało łącznie 85 proc. badanych. Za nieobraźliwe uznało to 5 proc. badanych, a 9 proc. nie miało zdania.

Wśród osób niegłosujących i niezdecydowanych, 66 proc. respondentów uznaje odesłanie orderu za obraźliwe wobec Polski. Przeciwnego zdania jest 21 proc.

Metoda przeprowadzenia sondażu

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 26-28 czerwca 2026 r., metodą mixed-mode: wywiadów online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo – CAWI/CATI, na próbie 1000 osób.

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Źródło PAP
Tematy: PolacysondażKarol NawrockiWołodymyr Zełeński
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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