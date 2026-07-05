Sikorski: Putin może zadzwonić do Zełenskiego. Ma jego numer

Jeśli Putin będzie gotowy do pokoju, może zadzwonić do Wołodymyra Zełenskiego. Ma jego numer. Zawieszenie broni mogłoby wejść w życie tego samego dnia. Ale z jakiegoś powodu Putin nie chce pokoju – powiedział Sikorski.

Sikorski: W Rosji reformy następowały dopiero po klęskach

Dodał, że w historii Rosji reformy następowały dopiero po przegranych wojnach, wskazując m.in. na konflikt z Japonią w 1905 r., wycofanie wojsk z Afganistanu w 1989 r. oraz zakończenie zimnej wojny.

Sikorski: Polska jest głównym celem rosyjskiej wojny hybrydowej

Szef polskiej dyplomacji ocenił również, że Polska jest głównym celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Wymienił podpalenia, cyberataki, kampanie dezinformacyjne oraz sabotaż infrastruktury kolejowej z listopada 2025 r., po którym – jak przypomniał – zamknięto rosyjski konsulat w Gdańsku.

Sikorski: To byłby pierwszy taki przypadek na terytorium Polski

Odnosząc się do zabójstwa rosyjskiego rysownika Siemiona Skriepieckiego w pobliżu granicy z Białorusią, zaznaczył, że jeśli za tą zbrodnią stoi Rosja, byłaby to "nowa eskalacja" i pierwszy przypadek dokonania przez Kreml zabójstwa na terytorium Polski.

W sobotniej rozmowie z holenderskim poetą i pisarzem Ilją Leonardem Pfeijfferem Sikorski odniósł się także do migracji. Uznał, że Europa powinna prowadzić zdecydowaną politykę w tej kwestii, argumentując, że w przeciwnym razie do władzy mogą dojść ugrupowania skrajnie prawicowe. Przypomniał, że rząd Koalicji Obywatelskiej utrzymał zaporę na granicy z Białorusią i zaostrzył przepisy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy.

Minister ocenił również, że rządy PiS prowadziły Polskę w kierunku modelu węgierskiego, a obecna koalicja napotyka trudności w odbudowie praworządności z powodu wet prezydenta Karola Nawrockiego. Jednocześnie opowiedział się za stworzeniem europejskiej zdolności wojskowej w postaci Europejskiego Legionu, podkreślając jednak, że nie oznacza to tworzenia wspólnej armii kosztem NATO.