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Burza po kontroli w pierogarni. Szef KAS ostro reaguje na falę krytyki

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
23 minut temu
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Marcin Łoboda
Marcin Łoboda/PAP Archiwalny
Szef Krajowej Administracji Krajowej Marcin Łoboda ostro zareagował na krytyczne komentarze pod adresem pracowników szczecińskiej KAS, które pojawiły się w przestrzeni publicznej po kontroli w lokalnej pierogarni. Za sprzedaż butelki wody i niewydanie paragonu została ukarana mandatem w kwocie 500 zł.

Sytuację dotyczącą okoliczności kontroli i mandatu opisała 1 lipca szczecińska pierogarnia na facebookowej stronie, informując, że miała ona miejsce w trzecim dniu przeprowadzki do nowego miejsca i na kilka minut przed otwarciem lokalu.

Sytuacja z punktu widzenia pierogarni

We wpisie podano, że "pojawiła się u nas pani, która poprosiła o butelkę wody", lokal był jeszcze nieczynny, kasa fiskalna też, "ucząc się dopiero rytmu nowego miejsca i chcąc po prostu być uprzejmi, postanowiliśmy tę wodę sprzedać". Wtedy okazało się, że klientką jest pracownica skarbówki. Zakup był kontrolowany i należy się 500 zł mandatu.

Krytyka pod adresem pracowników skarbówki

Pod wpisem pojawiły się głównie niepochlebne wpisy pod adresem pracowników skarbówki. O zdarzeniu informowały liczne media.

Stanowcza reakcja szefa KAS

Na krytyczne komentarze zareagował w weekend szef KAS. W swoim oświadczeniu stanowczo sprzeciwił się "wszelkim przejawom szykanowania, obrażania, pomawiania oraz publicznego atakowania funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (…), którzy wykonują swoje obowiązki profesjonalnie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz w interesie Skarbu Państwa i wszystkich obywateli".

"Kontrole prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową nie są prowokacjami ani działaniami wymierzonymi w uczciwych przedsiębiorców. Ich celem jest przeciwdziałanie naruszeniom prawa, eliminowanie nieuczciwej konkurencji, zwalczanie szarej strefy oraz ochrona tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność zgodnie z przepisami i rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków" – napisał Łoboda.

Zaznaczył, że podważanie wiarygodności funkcjonariuszy i pracowników KAS wyłącznie z powodu wykonywania przez nich ustawowych zadań godzi nie tylko w ich dobre imię, ale również w autorytet instytucji państwa.

Łoboda wyraził pełne wsparcie dla swoich pracowników i brak zgody na kierowany wobec nich hejt, pomówienia, nękanie ich i próby dyskredytowania.

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Źródło PAP
Tematy: skarbówkakontrola skarbowapierogarniamarcin łoboda
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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