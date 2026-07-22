Zarabiał 192 tys. zł miesięcznie. Nowe informacje o lekarzu-rekordziście z Małopolski

Jak wynika z listy najlepiej zarabiających lekarzy w Polsce, przygotowanej przez tvn24, rekordzista w Małopolsce pracuje w Szpitala Dietla. Oprócz niego ogromne zarobki ma jeszcze czterech medyków z Małopolski. Ich miesięczne pensje w maju 2026 roku sięgają 100 tys. złotych brutto. Pracują w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Szpitalu świętej Anny w Miechowie, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie oraz Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc w Zakopanem.

Lekarz zarabiał 192 tysiące tys. miesięcznie

Lekarz-rekordzista z Małopolski to specjalista z zakresu ortopedii i neurochirurgii - ustaliło Radio Kraków. W szpitalu jest zatrudniony w ramach kontraktu. W ubiegłym roku jego wynagrodzenie łączne wyniosło 2,3 miliona złotych brutto, co daje średnio około 192 tysiące tysiące miesięcznie.

Dyrektor szpitala Dietla lek. Wojciech Zaręba wyjaśnia Radiu Kraków co składa się na taką kwotę. To efekt tego, że kontrakt z lekarzem nie uzależnia wynagrodzenia od liczby godzin tylko od kosztów procedur medycznych.

Lekarz otrzymuje określony procent kosztów operacji. Dyrektor szpitala dodaje, że różnice w wynagrodzeniach i duże kwoty, które się tworzą w przypadku ortopedy i anestezjologa, wynikają z ogromnej różnicy w wycenie procedur w ochronie zdrowia. Te związane z ortopedią i neurochirurgią są wyceniane bardzo dobrze.

Rządowy projekt ws. zarobków lekarzy

Rząd chce ograniczyć kosmiczne stawki dla niektórych lekarzy w publicznej służbie zdrowia. W przypadku osób pracujących na podstawie kontraktów maksymalna stawka godzinowa ma stanowić 1/20 minimalnego wynagrodzenia. Obecnie to 240 zł. Jednak, zgodnie z założeniami, ta kwota będzie mogła wzrosnąć, gdy pracownik medyczny wykonuje zadania inne niż udzielanie świadczeń zdrowotnych, czyli np. pełni funkcję ordynatora.

Maksymalne miesięczne wynagrodzenie nie będzie mogło przekroczyć 16-krotności minimalnego wynagrodzenia i ma wynosić do 76 800 zł brutto. To będzie miało dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę jak i kontraktów.

Rządowy dokument przewiduje karanie grzywną kierowników podmiotów leczniczych, którzy nie będą przestrzegali powyższych obostrzeń dotyczących zasad zatrudniania oraz wynagradzania personelu medycznego.

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