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Ujawnili rekordowe pensje lekarzy w Krakowie. Tyle zarabiają w miejskich szpitalach

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 13:50
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szpital
Ujawnili rekordowe pensje lekarzy w Krakowie. Tyle zarabiają w miejskich szpitalach/Shutterstock
Urząd Miasta w Krakowie ujawnił dane o wynagrodzeniach lekarzy zatrudnionych w dwóch miejskich szpitalach. Wynika z nich, że najwyższe miesięczne pensje przekraczają 80 tys. zł brutto. To jednak nie jest rekord. W Krakowie są także inne szpitale, w których pensje mogą być jeszcze wyższe.

O wysokość zarobków w dwóch krakowskich szpitalach zarządzanych przez miasto zapytała radna Aleksandra Owca, kandydatka na prezydenta Krakowa partii Razem. "Miejskie szpitale są finansowane ze środków publicznych i stanowią kluczowy element systemu ochrony zdrowia mieszkańców. (...) Transparentność w zarządzaniu miejską służbą zdrowia jest zatem fundamentem społecznego zaufania do instytucji publicznych – napisała w interpelacji Aleksandra Owca cytowana przez "Dziennik Polski".

Stawki w szpitalu im. G. Narutowicza

"Z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy oraz powszechnie znane trudności z pozyskiwaniem i utrzymaniem kadry lekarskiej - co było sygnalizowane podmiotowi tworzącemu a skutkowało czasowym zawieszeniem pracy niektórych oddziałów – szpital Narutowicza nie stosuje wobec lekarzy klauzul zakazu konkurencji. Szpital nie posiada informacji dotyczących działalności zawodowej lekarzy wykonywanej w innych podmiotach leczniczych – napisał w odpowiedzi na interpelację Urząd Miasta Krakowa.

W szpitalu im. G. Narutowicza 173 lekarzy zatrudnionych jest na umowę o pracę oraz 114 na podstawie kontraktu B2B i umów zleceń. Wynagrodzenia etatowych oraz współpracujących ze szpitalem lekarzy pochłonęły 67,749 mln zł w 2025 roku.

Oto miesięczne wynagrodzenia brutto oraz wartości kontraktów lekarzy w szpitalu Narutowicza:

  • lekarz specjalista - od 10 251,36 zł do 62 830 zł brutto na umowę o pracę i od 21 55,03 zł do 84 670 zł na umowie cywilno-prawnej
  • lekarz bez specjalizacji - od 9 348 zł do 19 179, 54 zł brutto na umowę o pracę i od 5 154 zł do 19 396, 25 zł na umowie cywilno-prawnej

Wynagrodzenia w szpitalu Żeromskiego

W maju 2026 szpital Żeromskiego przeznaczył na wynagrodzenia lekarzy na kontraktach indywidualnych oraz na umowach o pracę 7,519 mln zł.

Najwyższe zarobki lekarzy kontraktowych w tej placówce to:

  • ginekologia i położnictwo – górna granica to 75 tys. zł (dolna - 3975 zł)
  • anestezjologia i intensywna terapia - od 26,5 tys. zł do 65,7 tys. zł,
  • radiologia i diagnostyka obrazowa - od 19,7 tys. zł do 71,6 tys. zł
  • choroby wewnętrzne – od 4560 zł do 69 tys. zł
  • kardiochirurgia - 66,6 tys. zł
  • neurologia - od 2275 zł do 63 tys. zł
  • medycyna ratunkowa - od 16,6 tys. zł do 60,5 tys. zł,
  • urologia - od 7350 zł do 57,6 tys. zł
  • pediatria - od 8480 zł do 51,8 tys. zł

W Krakowie funkcjonuje kilkanaście szpitali, które podlegają m.in. Ministerstwu Zdrowia, MSWiA oraz samorządowi wojewódzkiemu. Na razie upubliczniono zarobki szpitali, za które odpowiada magistrat.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: szpitalKrakówzarobki lekarzy
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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