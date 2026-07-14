Dziennik Gazeta Prawana logo

Alert RCB dla Polski południowej. Burze, silne deszcze i przerwy w dostawie prądu

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
43 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
alert
Alert RCB dla Polski południowej. Burze, silne deszcze i przerwy w dostawie prądu/X.com
"Uwaga! Dziś (14.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” - brzmi komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W ośmiu województwach w południowo zachodniej Polsce we wtorek będzie obowiązywał alert RCB. Został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

  • dolnośląskiego
  • śląskiego
  • małopolskiego
  • opolskiego
  • wielkopolskiego (powiaty: kępiński, grodziski, nowotomyski)
  • lubuskiego (powiatów: żagański, żarski, międzyrzecki, słubicki, sulęciński, świebodziński),
  • świętokrzyskiego (powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski)
  • łódzkiego (powiaty: pajęczański, radomszczański, wieluński i wieruszowski)

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami

IMGW wydał ostrzeżenia dla dziesięciu województw w południowej części kraju. Możliwe są porywy wiatru do 70 km/h, opady gradu i deszczu - lokalnie do 55 mm.

Alerty I stopnia przed burzami dotyczą województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców woj. podkarpackiego. Pozostają aktualne najpóźniej do godz. 23 we wtorek.

"Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm. Możliwe porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu” - poinformował IMGW.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami zostały wydane dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców woj. lubuskiego i świętokrzyskiego. Są aktualne do godz. 23 we wtorek.

Instytut przewiduje, że "miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, a lokalnie około 55 mm”. Możliwe są także porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu.

IMGW wydał także alerty I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim - najpóźniej do godz. 11 we wtorek.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: alert RCBburzeawaria prądu
Powiązane
Siedziba CBA
Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Jest komunikat służb ws. byłego szefa KRRiT
Gala Nagrody Mariusza Waltera
Dziennikarz TVN-u trafił do szpitala. "Boję się"
las kleszcz
"Larwa z piekła rodem" opanowuje Europę. Toksyczna gąsienica jest już także w Polsce
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAlert RCB dla Polski południowej. Burze, silne deszcze i przerwy w dostawie prądu »
Zobacz
|
PRL
QUIZ. Życie w PRL. Komplet dla tych, co znają z autopsji. Pytanie nr 10 to dla młodych Himalaje
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat
Lampa V16 zamiast trójkąta ostrzegawczego
Koniec z trójkątami ostrzegawczymi. Nadchodzi nowa lampa, za jej brak 800 zł kary
Sienkiewicz
Jego powieść była mocno krytykowana. W PRL powstał kultowy serial
koalicja chętnych
Nowy pakt w Europie bez udziału Polski. Dziewięć państw zawiązało koalicję z Ukrainą
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj