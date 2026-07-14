Alert RCB dla Polski południowej. Burze, silne deszcze i przerwy w dostawie prądu

W ośmiu województwach w południowo zachodniej Polsce we wtorek będzie obowiązywał alert RCB. Został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

dolnośląskiego

śląskiego

małopolskiego

opolskiego

wielkopolskiego (powiaty: kępiński, grodziski, nowotomyski)

lubuskiego (powiatów: żagański, żarski, międzyrzecki, słubicki, sulęciński, świebodziński),

świętokrzyskiego (powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski)

łódzkiego (powiaty: pajęczański, radomszczański, wieluński i wieruszowski)

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami

IMGW wydał ostrzeżenia dla dziesięciu województw w południowej części kraju. Możliwe są porywy wiatru do 70 km/h, opady gradu i deszczu - lokalnie do 55 mm.

Alerty I stopnia przed burzami dotyczą województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców woj. podkarpackiego. Pozostają aktualne najpóźniej do godz. 23 we wtorek.

"Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm. Możliwe porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu” - poinformował IMGW.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami zostały wydane dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców woj. lubuskiego i świętokrzyskiego. Są aktualne do godz. 23 we wtorek.

Instytut przewiduje, że "miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, a lokalnie około 55 mm”. Możliwe są także porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu.

IMGW wydał także alerty I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim - najpóźniej do godz. 11 we wtorek.