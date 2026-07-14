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Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Jest komunikat służb ws. byłego szefa KRRiT

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 10:35
[aktualizacja dzisiaj, 11:54]
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Siedziba CBA
Siedziba CBA/ShutterStock
Maciej Świrski, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został zatrzymany przez CBA -podała telewizja wPolsce24. Śledztwo dotyczy akcji Polskiej Fundacji Narodowej "Sprawiedliwe sądy".

Informacje w tej sprawie przekazał także rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. "Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J." — napisał Jacek Dobrzyński.

Żona Świrskiego: Stwierdzili, że pojadą na SOR

Informacje o zatrzymaniu Świrskiego przekazała wcześniej mediom jego żona. O 6 rano pukanie do drzwi i trójka funkcjonariuszy dokonała zatrzymania. Mąż generalnie jest po zawale, ciśnienie mu skoczyło, więc stwierdzili, że pojadą na SOR - mówiła w wPolsce24.

Z dokumentów agentów CBA podczas zatrzymania wynika, że śledztwo dotyczy akcji Polskiej Fundacji Narodowej "Sprawiedliwe sądy". Do zatrzymania doszło w domku letniskowym na Suwalszczyźnie, gdzie małżeństwo Świrskich przebywało na wakacjach.

"Szkody finansowe fundacji wyniosły co najmniej 8,4 mln zł"

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak napisał na X, że kampania "Sprawiedliwe Sądy" odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS i dezawuowała niezawisłe sądy. "Szkody finansowe fundacji wyniosły co najmniej 8,4 mln zł, szkody moralne są nie do oszacowania. Użycie środków fundacji do partyjnych celów musi zostać rozliczone" - podkreślił minister koordynator służb specjalnych.

W drugiej połowie czerwca 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: CBAMaciej Świrski
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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