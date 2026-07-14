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Dziennikarz TVN-u trafił do szpitala. "Boję się"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
38 minut temu
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Dziennikarz TVN-u trafił do szpitala. "Boję się"/East News
Marcin Wrona od wielu lat jest dziennikarzem stacji TVN. Właśnie opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym poinformował, że trafił do szpitala. Co się stało? Jaką operację musi przejść?

Marcin Wrona jest korespondentem TVN

Marcin Wrona jest dziennikarzem TVN od ponad 20 lat. W pewnym momencie swojej kariery został korespondentem w Stanach Zjednoczonych. To był przełom w jego karierze. Od kilku lat dziennikarz relacjonuje najważniejsze wydarzenia z tego kraju. Często te z udziałem Donalda Trumpa.

Dziennikarz Marcin Wrona trafił do szpitala. "Moja otyłość doprowadziła do..."
Dziennikarz Marcin Wrona trafił do szpitala. "Moja otyłość doprowadziła do..."

Marcin Wrona trafił do szpitala

Marcin Wrona jest także bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Od czas do czasu uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje swoje życie prywatne. Tym razem dziennikarz zamieścił zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Okazuje się, że trafił do szpitala, bo musi przejść operację.

Marcin Wrona zdradził, co mu dolega

W opublikowanym w sieci nagraniu poinformował, co mu dolega. Marcin Wrona musi przejść operację wymiany stawu kolanowego. Nie będę oszukiwał ani siebie, ani państwa. Boję się. Strach jest, ale właśnie lekarz chirurg powiedział, że gdybym się nie bał, to znaczy, że coś by tutaj było nie tak. A chcę wreszcie normalnie chodzić - mówi.

"Strach jest"

Od dwóch lat kuleję, utykam, każdy krok to ból i podobno wymiana stawu kolanowego to nic wielkiego. Proszę za mnie trzymać kciuki i proszę o siebie dbać - poinformował. Przyznał, że się boi. Strach jest, ale ma być dobrze podobno - czytamy w opisie nagrania.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: zdrowieoperacjaTVNMarcin Wrona
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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