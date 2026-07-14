Marcin Wrona jest korespondentem TVN

Marcin Wrona jest dziennikarzem TVN od ponad 20 lat. W pewnym momencie swojej kariery został korespondentem w Stanach Zjednoczonych. To był przełom w jego karierze. Od kilku lat dziennikarz relacjonuje najważniejsze wydarzenia z tego kraju. Często te z udziałem Donalda Trumpa.

Marcin Wrona trafił do szpitala

Marcin Wrona jest także bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Od czas do czasu uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje swoje życie prywatne. Tym razem dziennikarz zamieścił zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Okazuje się, że trafił do szpitala, bo musi przejść operację.

Marcin Wrona zdradził, co mu dolega

W opublikowanym w sieci nagraniu poinformował, co mu dolega. Marcin Wrona musi przejść operację wymiany stawu kolanowego. Nie będę oszukiwał ani siebie, ani państwa. Boję się. Strach jest, ale właśnie lekarz chirurg powiedział, że gdybym się nie bał, to znaczy, że coś by tutaj było nie tak. A chcę wreszcie normalnie chodzić - mówi.

"Strach jest"

Od dwóch lat kuleję, utykam, każdy krok to ból i podobno wymiana stawu kolanowego to nic wielkiego. Proszę za mnie trzymać kciuki i proszę o siebie dbać - poinformował. Przyznał, że się boi. Strach jest, ale ma być dobrze podobno - czytamy w opisie nagrania.