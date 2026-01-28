Jarosław Kaczyński trafił do warszawskiego szpitala - potwierdził w rozmowie z "Faktem" rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dodał, że to wynik infekcji i lider opozycyjnej partii będzie hospitalizowany przez kilka dni. Jako pierwsze informacje o nieobecności prezesa PiS podało Radio Wnet. Rafał Bochenek dodał, że stan prezesa PiS nie zagraża jego życiu i przechodzi badania w warszawskim szpitalu.

Prezes PiS, choć chory, pracował

"Prezes już w Świętokrzyskiem był przeziębiony, ale w poniedziałek był jeszcze w pracy" - powiedział "Faktowi" anonimowy członek PiS. W niedzielę 25 stycznia prezes PiS odbywał spotkania z sympatykami w Skarżysku-Kamiennej i Jędrzejowie. Z kolei dzień wcześniej brał udział w konferencji PiS na temat sytuacji w rolnictwie w Starym Lubotyniu na Mazowszu.

Pobyty w szpitalu Jarosława Kaczyńskiego

76-letni Jarosław Kaczyński w ostatnich latach był kilkukrotnie w szpitalach z powodu problemów ze zdrowiem. Ostatni raz w lutym 2025 r., kiedy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie przechodził rutynowe badania na oddziale kardiologicznym. W poprzednich latach prezes PiS przechodził m.in. operację wszczepiania protezy stawu kolanowego.