Jarosław Kaczyński trafił do warszawskiego szpitala - potwierdził w rozmowie z "Faktem" rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dodał, że to wynik infekcji i lider opozycyjnej partii będzie hospitalizowany przez kilka dni. Jako pierwsze informacje o nieobecności prezesa PiS podało Radio Wnet. Rafał Bochenek dodał, że stan prezesa PiS nie zagraża jego życiu i przechodzi badania w warszawskim szpitalu.

Węgry jedyną przeszkodą Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. 'Dopóki rządzimy, nie będzie jej członkiem'
Węgry jedyną przeszkodą Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. "Dopóki rządzimy, nie będzie jej członkiem"

Zobacz również

Prezes PiS, choć chory, pracował

"Prezes już w Świętokrzyskiem był przeziębiony, ale w poniedziałek był jeszcze w pracy" - powiedział "Faktowi" anonimowy członek PiS. W niedzielę 25 stycznia prezes PiS odbywał spotkania z sympatykami w Skarżysku-Kamiennej i Jędrzejowie. Z kolei dzień wcześniej brał udział w konferencji PiS na temat sytuacji w rolnictwie w Starym Lubotyniu na Mazowszu.

Reklama
Jarosław Kaczyński oskarżony przez Krzysztofa Brejzę. Jest wyrok sądu
Jarosław Kaczyński oskarżony przez Krzysztofa Brejzę. Jest wyrok sądu

Zobacz również

Pobyty w szpitalu Jarosława Kaczyńskiego

76-letni Jarosław Kaczyński w ostatnich latach był kilkukrotnie w szpitalach z powodu problemów ze zdrowiem. Ostatni raz w lutym 2025 r., kiedy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie przechodził rutynowe badania na oddziale kardiologicznym. W poprzednich latach prezes PiS przechodził m.in. operację wszczepiania protezy stawu kolanowego.