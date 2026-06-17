Młody lekarz zwolniony z pracy. W rok zarobił na mieszkanie i Porsche

Dawid Kacprzyk to 29-letni radny dzielnicy Ursus w Warszawie. Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii oraz koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym.

Zarobił w rok ponad 1,6 miliona złotych

Z informacji, które publikuje w sieci wynika, że pracuje także w trzech innych placówkach medycznych w stolicy. Wedle oświadczenia majątkowego zarobił w rok ponad 1,6 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej. Tylko w Szpitalu Południowym przepracował w 2025 roku 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając niedziele i święta.

Z jego oświadczenia majątkowego lekarza wynika, że zakupił bez kredytu mieszkanie warte 900 tys. złotych. Ma także nowe Porsche Panamera o wartości ponad pół miliona złotych.

Komfortowa ścieżka przyjęć dla KO

'Według portalu zero.pl na oddziale ratunkowym Warszawskiego Szpitala Południowego, którego koordynatorem był Dawid Kacprzyk, miała powstać szybsza i bardziej komfortowa ścieżka przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Podczas gdy inni pacjenci musieli czekać po 4-5 godzin na przyjęcie, politycy KO ich rodziny mieli wykonywane badania już po 10 minutach od rejestracji.

Nie musieli też przebywać w publicznej poczekalni. Mieli do dyspozycji specjalny salonik z fotelami, kanapą i telewizorem. W dodatku dla nich pakiet badań był niestandardowy, dużo szerszy niż dla zwykłych pacjentów.

Dawid Kasprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. O jego rezygnacji poinformował w poniedziałek szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński.

Donald Tusk domaga się kontroli

Premier Donald Tusk zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Szef rządu przekazał, że chce mieć dokładny raport kontrolny i wnioski wobec tych miejsc, w których dochodziło do nadużyć.

Dodał, że dochodzi do takich dysproporcji, że są szpitale, gdzie wynagrodzenia stanowią blisko 100 proc. wszystkich wydatków placówki. Do tego dochodzi ten klimat dyskrecji, żeby nie powiedzieć tajności. Nikt nie wie dokładnie kto, ile zarabia. Nie ma możliwości dostępu do informacji jaki lekarz, w jakim miejscu, ile zarabia i to budzi zarówno złe emocje i podejrzenia - mówił premier.

Szpital Południowy przekazał, że w placówce ruszyła kontrola prowadzana przez stołeczny ratusz. Wiceprezydentka Renata Kaznowska zapowiedziała, że jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się audyty we wszystkich pozostałych miejskich szpitalach, gdzie funkcjonują SOR-y: Praskim, Czerniakowskim, Wolskim i Bielańskim.