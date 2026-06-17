Uprzywilejowani pacjenci z KO. Lekarze zajmowali się nimi w trybie pilnym

Według portalu zero.pl podczas gdy inni pacjenci musieli czekać po 4-5 godzin na przyjęcie, politycy KO ich rodziny mieli wykonywane badania już po 10 minutach od rejestracji. Nie musieli też przebywać w publicznej poczekalni. Mieli do dyspozycji specjalny salonik z fotelami, kanapą i telewizorem. W dodatku dla nich pakiet badań był niestandardowy, dużo szerszy niż dla zwykłych pacjentów.

Uprzywilejowani pacjenci

Jako przykład uprzywilejowanego pacjenta podano "wpływową polityk KO". Miała ona rano przyjechać do Warszawskiego Szpitala Południowego z powodu "zmęczenia i złego samopoczucia".

Zajmowaliśmy się w trybie pilnym znajomą Dawida Kacprzyka, zamiast pacjentami naprawdę potrzebującymi pomocy. Jej przypadek w ogóle nie wymagał interwencji szpitalnej. W ostateczności powinna być przyjęta w ostatniej kolejności, a nie pierwszej - powiedział lekarz cytowany przez portal. W publikacji wskazano, że redakcja dysponuje również "kilkoma przypadkami leczenia rodzin polityków Koalicji Obywatelskiej", które łączy bardzo krótki czas od przyjęcia do zlecenia i wykonania badań.

Dawid Kacprzyk zrezygnował z KO

Dawid Kacprzyk to 29-letni radny dzielnicy Ursus. Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii oraz koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym. Z informacji, które publikuje w sieci wynika, że pracuje także w trzech innych placówkach medycznych w stolicy. Wedle oświadczenia majątkowego młody lekarz zarobił w rok ponad 1,6 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej. Tylko w Szpitalu Południowym przepracował w 2025 roku 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając niedziele i święta.

Dawid Kasprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. O jego rezygnacji poinformował w poniedziałek szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński.

Szpital Południowy przekazał, że w placówce ruszyła kontrola prowadzana przez stołeczny ratusz. Wiceprezydentka Renata Kaznowska zapowiedziała, że jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się audyty we wszystkich pozostałych miejskich szpitalach, gdzie funkcjonują SOR-y: Praskim, Czerniakowskim, Wolskim i Bielańskim.