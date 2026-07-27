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"Oni powinni spotykać się co godzinę". Zełenski ujawnia powody roszad w ukraińskim rządzie

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
37 minut temu
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"Oni powinni spotykać się co godzinę". Zełenski ujawnia powody roszad w Kijowie/Shutterstock
Przed wizytą w Wielkiej Brytanii prezydent Wołodymyr Zełenski ujawnił powody niedawnych roszad w ukraińskim rządzie, wskazując m.in. na braki w komunikacji między resortem obrony a armią.

Przed poniedziałkową wizytą w Wielkiej Brytanii szef państwa ukraińskiego podkreślił, że Kijów pilnie potrzebuje technologii obronnych. Zaznaczył, że strona brytyjska także może skorzystać na tej współpracy.

Mamy dobre rakiety, ale jednocześnie widzimy potężny Storm Shadow, który posiada Wielka Brytania – powiedział Zełenski.

Prezydent oświadczył, że Ukraina jest zainteresowana produkcją określonych systemów obronnych lub ich odpowiedników. Chcemy to produkować albo produkować coś podobnego – powiedział.

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Zełenski: Wielka Brytania chce mieć takie drony jak my

Zełenski zaznaczył, że Ukraina i Wielka Brytania mają potencjał do wymiany doświadczeń i technologii w dziedzinie systemów bezzałogowych.

Wielka Brytania chce mieć takie drony jak my, w tym drony morskie. My również jesteśmy na to otwarci. (…) Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy również gotowi przekazać to, czego Wielka Brytania będzie potrzebowała lub czym będzie chciała się wymienić – podkreślił prezydent Ukrainy.

Zełenski powtórzył, że przywódca Rosji Władimir Putin szykuje dużą mobilizację, która będzie ogromnym zagrożeniem. Wyjaśnił, że ukraińskie ataki na cele w głębi Rosji mają doprowadzić do tego, aby jej mieszkańcy także odczuli skutki wojny.

Dlatego właśnie zaczęliśmy robić wszystko, by odpowiedzieć i skierować wojnę do Rosji (…) – zaznaczył.

Zełenski o zmianach w rządzie

Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla Sky News odniósł się także m.in. do przeprowadzonych niedawno zmian w rządzie. Wyjaśnił, że usunął ze stanowiska popularnego ministra obrony Mychajła Fedorowa z powodu braku dialogu między nim a dowództwem sił zbrojnych.

Nie mam czasu, aby najpierw wysłuchać racji jednej strony, a potem drugiej. Oni powinni spotykać się co godzinę do czasu, aż nasze niebo będzie całkowicie zamknięte (przed atakami wojsk rosyjskich) – oświadczył Zełenski.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjawołodymyr zełenskiMychajło Fedorow
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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