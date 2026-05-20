Dziennik Gazeta Prawana logo

Premier Peter Magyar w Polsce. Donald Tusk o "powrocie Węgier do Europy"

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 18:49
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Donald Tusk, Peter Magyar
Peter Magyar, Donald Tusk/PAP
Premier Donald Tusk oraz szef węgierskiego rządu Peter Magyar spotkali się w Gdańsku, rozpoczynając nowy rozdział w relacjach między państwami. Podczas briefingu przed Dworem Artusa, polski premier podkreślił znaczenie zmian politycznych na Węgrzech, wskazując, że kraj ten dzięki nowemu przywódcy "wraca do Europy". Magyar, dla którego Polska była celem pierwszej oficjalnej wizyty zagranicznej, zadeklarował wolę wzmacniania historycznej przyjaźni między narodami. Spotkanie miało silny wymiar symboliczny – liderzy odwiedzili m.in. Dom Uphagena, gdzie rozmawiali z Lechem Wałęsą.

Premier Donald Tusk powitał szefa węgierskiego rządu w Gdańsku, miejscu symbolicznym dla polskiej wolności. Podczas briefingu przed Dworem Artusa, Tusk przypomniał o niedawnej kampanii wyborczej na Węgrzech, w której Peter Magyar walczył o państwo wolne od korupcji i zepsutej władzy. Polski premier wyraźnie podkreślił, że to właśnie dzięki determinacji Magyara Węgry obierają kurs na Europę.

Pierwsza wizyta w Polsce

Peter Magyar wybrał Polskę jako cel swojej pierwszej oficjalnej podróży zagranicznej. Szef węgierskiego rządu nie krył wzruszenia i podkreślał, że realizuje w ten sposób swoje marzenie. Zadeklarował pełną gotowość do zacieśniania więzi między Budapesztem a Warszawą. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby dalej wzmacniać łączącą nas przyjaźń – zapewnił Magyar, dziękując jednocześnie za polską gościnność.

Peter Magyar: Stosunki polsko-węgierskie mogą wrócić na wysoki poziom
Peter Magyar: Stosunki polsko-węgierskie mogą wrócić na wysoki poziom

Spotkanie z Wałęsą

Podczas dwudniowej wizyty w Polsce, premierzy przeszli reprezentacyjną ulicą Długą w Gdańsku. Kluczowym punktem programu było spotkanie z byłym prezydentem Polski, Lechem Wałęsą. Na pamiątkę wizyty, premier Magyar otrzymał od polskiej strony szczególny prezent – oprawiony znak "Solidarności", który podpisał jego twórca, Jerzy Janiszewski. Ten gest podkreśla wspólnotę wartości, do których odwołują się obecnie oba rządy w procesie budowania nowego partnerstwa.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald TuskWęgryGdańskPeter Magyar
Powiązane
Donald Tusk
Incydenty z dronami w krajach bałtyckich. Premier Tusk: Nie ma żartów
Donald Tusk, Peter Magyar
Deklaracja Węgier. Premier Tusk. Długie, długie lata czekałem na ten moment
Patryk Jaki
Patryk Jaki: Tusk zakwestionował USA jako sojusznika. I co, jesteście z siebie dumni?
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPremier Peter Magyar w Polsce. Donald Tusk o "powrocie Węgier do Europy" »
Zobacz
|
Jackowski
Zaskakująca przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Trump nie dokończy kadencji"
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Barbara Nowacka
Nauczyciele z większymi prawami. MEN zmienia Kartę Nauczyciela
Kuchnia, blat kuchenny
Kultowy przedmiot z czasów PRL-u, wart fortunę. Miała go niemal każda gospodyni w kuchennej szafce
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj