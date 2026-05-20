Państwo NATO buduje schrony. Wdrażanie tzw. obrony totalnej

Gotowi na każdy wojenny scenariusz

"Od 1998 roku norweskie budynki nie muszą mieć schronów dla ludności cywilnej. Potrzebujemy jednak więcej schronień dla cywilów. Ukraińcy pokazali, że w ciągu czterech lat (wojny) da się zwiększyć ich liczbę trzykrotnie. Mamy nadzieję, że do wojny nigdy nie dojdzie, ale znów musimy być gotowi na związane z nią scenariusze" - oświadczył Knudsen.

Modernizacja i budowa schronów w Norwegii

Norwegia ma ok. 18,6 tys. schronów mogących pomieścić ok. 46 proc. ludności. Dostęp do nich bardzo różni się w poszczególnych regionach. W Oslo miejsca przewidziano dla ok. 72 proc. mieszkańców, ale w wielu częściach kraju sytuacja nie zadowala szefa norweskiej OC. "Dodatkowo standard obiektów jest nierówny, a co najmniej jedna czwarta wymaga modernizacji" - uważa Knudsen.

Dlatego norweski rząd w ramach wdrażania tzw. obrony totalnej zdecydował, że liczebność norweskiej OC ma wzrosnąć z 8 tys. do 12 tys. funkcjonariuszy. Formacja ma także częściej ćwiczyć wspólne działania z wojskiem i samorządami. Osoby podlegające obowiązkowej służbie wojskowej będą mogły ją odbyć w jednostkach OC. "Doświadczenia z Ukrainy pokazują, że potrzebne są nie tylko duże i kosztowne schrony, lecz także proste miejsca ukrycia przed dronami i ostrzałem" - ocenił Knudsen.

"Cywile najczęściej giną w mieszkaniach"

Ukraińskie analizy mają również wskazywać, że w razie ataku powietrznego opuszczanie budynku w poszukiwaniu schronu nie jest najbezpieczniejszą opcją. "Cywile najczęściej giną albo w mieszkaniach, bo nie zdążyli z nich wyjść, albo na ulicy, próbując dotrzeć do schronu. To wskazówka, że często lepiej zejść do piwnicy niż wybiegać na zewnątrz w poszukiwaniu specjalnie przygotowanego schronienia" - powiedział szef OC.

Wytyczne na czas wojny

Według nowych wytycznych dla ludności cywilnej każdy mieszkaniec Norwegii powinien zapewnić sobie zapasy, by bez pomocy państwa przetrwać siedem dni. W domu powinno znaleźć się co najmniej 20 litrów wody na osobę, żywność, zapas leków, gotówka, radio na baterie oraz alternatywne źródła dla gotowania i ogrzewania. W razie konieczności ewakuacji do schronu mieszkańcy muszą zabrać własne podstawowe rzeczy i leki. OC zapewni jedynie wodę i podstawowe sanitariaty.

"Po agresji Rosji na Ukrainę zmieniliśmy wcześniejsze zalecenia. Do 2022 roku oczekiwaliśmy samowystarczalności na trzy dni" - wyjaśnił Knudsen. Zmieniły się również zagrożenia dotyczące samych funkcjonariuszy OC. Mimo zapewnianej przez międzynarodowe konwencje ochrony na równi z Czerwonym Krzyżem ukraińscy ratownicy sami stali się celami rosyjskich ataków. Szczególnie niebezpieczne są tzw. ataki wtórne, określane jako double-tapping. "Najpierw następuje pierwszy atak. Następnie agresor czeka, aż na miejsce przyjadą służby ratunkowe, i wtedy następuje atak drugi" - powiedział Knudsen.

Rok powrotu do budowania szerokiej ochrony państwa i ludzi

Rok 2026 został przez rząd Norwegii ogłoszony rokiem powrotu do rozwijanej od lat 40. XX wieku strategii obrony totalnej. Zakłada ona, że bezpieczeństwo państwa nie opiera się wyłącznie na armii, lecz także na współdziałaniu administracji, samorządów, służb cywilnych, przedsiębiorstw i samych obywateli.