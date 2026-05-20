Kawa grzybowa robi furorę. Ludzie twierdzą, że działa lepiej niż zwykła

Lena Ratajczyk
dzisiaj, 12:41
Kawa grzybowa robi furorę. Ludzie twierdzą, że działa lepiej niż zwykła/Shutterstock
Jeszcze niedawno kawa grzybowa była ciekawostką znaną głównie fanom zdrowego stylu życia. Dziś można ją znaleźć zarówno w sklepach internetowych, jak i na półkach z kawą czy suplementami.

Choć nazwa może brzmieć nietypowo, napój nie ma wiele wspólnego ze smakiem tradycyjnych grzybów. W praktyce przypomina klasyczną kawę, często z delikatnie orzechową nutą.

Wiele osób wybiera ją jako alternatywę dla zwykłej kawy, ponieważ ma działać łagodniej na organizm. Zwolennicy mushroom coffee podkreślają, że daje energię bez nagłych skoków pobudzenia i późniejszego zmęczenia.

Kawa grzybowa robi furorę. Ludzie twierdzą, że działa lepiej niż zwykła

Podstawą napoju jest klasyczna kawa połączona z dodatkiem sproszkowanych grzybów funkcjonalnych. Najczęściej wykorzystuje się gatunki takie jak reishi, chaga, kordyceps, shiitake czy soplówka jeżowa. Grzyby są wcześniej suszone i odpowiednio przygotowywane, aby zachować swoje właściwości.

Gotowe mieszanki zwykle zawierają mniej kofeiny niż tradycyjna kawa. Dzięki temu napój może być lepiej tolerowany przez osoby wrażliwe na mocne pobudzenie lub mające problemy z nadmiarem kofeiny.

Kawa grzybowa. Jak działa mushroom coffee?

Osoby pijące kawę grzybową często zwracają uwagę na bardziej stabilny poziom energii w ciągu dnia. W przeciwieństwie do mocnej kawy klasycznej nie powoduje ona u wielu osób gwałtownego pobudzenia ani nagłego spadku sił kilka godzin później.

Napój jest szczególnie popularny wśród osób pracujących umysłowo i narażonych na stres. Zawarte w nim adaptogeny mogą wspierać organizm w radzeniu sobie z napięciem psychicznym i zmęczeniem. Wiele osób zauważa również poprawę koncentracji oraz większy komfort pracy wymagającej skupienia.

Niektórzy wybierają mushroom coffee także dlatego, że działa łagodniej na żołądek i układ nerwowy niż tradycyjna kawa.

Czy kawa grzybowa wspiera odchudzanie?

Kawa grzybowa często pojawia się w dietach osób dbających o sylwetkę. Według zwolenników może pomagać w kontrolowaniu apetytu i wspierać metabolizm. Wskazuje się również na możliwy wpływ na gospodarkę cukrową organizmu oraz ograniczenie chęci podjadania między posiłkami.

Dodatkowo grzyby funkcjonalne są cenione za właściwości wspierające odporność i działanie przeciwzapalne. To sprawia, że mushroom coffee wpisuje się w trend napojów funkcjonalnych, które mają nie tylko pobudzać, ale również wspierać organizm na różnych poziomach.

Co dodać do kawy, żeby była smaczna i zdrowa?

Zdrowszy charakter kawy można podkreślić także dodatkami. Zamiast klasycznego cukru wiele osób wybiera cynamon, który nadaje aromat i może wspierać utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Popularnym dodatkiem jest również mleko roślinne, na przykład owsiane lub migdałowe, które dla części osób okazuje się łagodniejsze dla układu trawiennego. Niektórzy dodają do kawy także kolagen, olej kokosowy albo odrobinę kakao. Warto jednak pamiętać, że najbardziej korzystna dla organizmu jest kawa bez nadmiaru cukru i słodkich syropów.

Źródło: Dobrzemieszkaj.pl, MEDIA

