Przysłowie na dziś, 20 maja. Co oznacza „Gdy na Wniebowstąpienie słota”?

Anna ZdrowieckaAutorka specjalizująca się w tematach zdrowia, psychiki i ciała.
dzisiaj, 15:54
Przysłowie na 20 maja to: „Gdy na Wniebowstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota”. Oznacza ono, że deszczowa i pochmurna pogoda w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego była dawniej odczytywana jako zapowiedź mokrej, błotnistej jesieni. To ludowe powiedzenie łączy obserwację pogody z przewidywaniem tego, co może wydarzyć się w kolejnych miesiącach.

20 maja w ludowym kalendarzu pojawiają się przysłowia związane z Wniebowstąpieniem Pańskim. Dawniej była to ważna data nie tylko religijna, ale także pogodowa. Gospodarze obserwowali, czy tego dnia świeci słońce, pada deszcz albo wieje wiatr, bo z takich znaków próbowali wyczytać, jaka będzie dalsza część roku.

Jakie jest przysłowie na 20 maja?

W zbiorach przysłów na 20 maja pojawiają się również inne powiedzenia, m.in. „Mokre Wniebowstąpienie, tłuste Narodzenie” oraz „Na Wniebowstąpienie deszcz mały, mało paszy przez rok cały”. Wszystkie odnoszą się do pogody i jej wpływu na późniejsze plony, zapasy oraz warunki w gospodarstwie.

Co oznacza przysłowie „Gdy na Wniebowstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota”?

Przysłowie oznacza, że deszczowa pogoda w dniu Wniebowstąpienia miała zapowiadać mokrą jesień. Słowo „słota” oznacza nieprzyjemną, deszczową, wilgotną pogodę.

W dosłownym sensie powiedzenie łączy majowy deszcz z jesiennym błotem. Dawni gospodarze wierzyli, że pogoda w ważne dni kalendarza może być znakiem tego, jaka aura nadejdzie później.

W szerszym sensie przysłowie przypomina, że ludzie od zawsze próbowali odczytywać przyszłość z natury. Obserwowali niebo, wiatr, chmury, deszcz i temperaturę, a swoje doświadczenia zamykali w krótkich, łatwych do zapamiętania zdaniach.

Dlaczego Wniebowstąpienie pojawia się w ludowych przysłowiach?

Wniebowstąpienie Pańskie było w tradycji ważnym punktem kalendarza. W Polsce wiele dawnych przysłów łączyło święta kościelne z obserwacją pogody, pracami polowymi i życiem gospodarstwa.

Maj był szczególnie ważny, bo to miesiąc intensywnego wzrostu. Zboża nabierały siły, łąki zieleniły się, sady i ogrody pokazywały, czego można spodziewać się w dalszej części sezonu. Dlatego ludowe przysłowia majowe często mówią o deszczu, burzach, kwiatach, plonach i urodzaju.

Czy to przysłowie sprawdza się dzisiaj?

Dziś przysłowia nie zastępują prognozy pogody. Powiedzenie „Gdy na Wniebowstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota” warto traktować przede wszystkim jako ślad dawnej kultury i sposobu obserwowania świata.

Nie oznacza to jednak, że jest pozbawione sensu. Pokazuje, jak ważna dla dawnych rolników była pogoda w maju. Deszcz, wilgoć i temperatura mogły wpływać na trawy, zboża, pastwiska, zapasy paszy i późniejsze prace w polu.

Co to oznacza dla ogrodników i działkowców?

Dla ogrodników 20 maja to dobry moment, żeby dalej uważnie obserwować pogodę. Po zimnych ogrodnikach i zimnej Zośce wiele osób sadzi do gruntu rośliny ciepłolubne, ale maj nadal potrafi przynieść deszcz, wiatr i gwałtowne zmiany aury.

Jeśli pada, warto sprawdzić, czy woda nie zalega przy młodych sadzonkach. Nadmiar wilgoci może szkodzić roślinom w donicach i grządkach, zwłaszcza gdy ziemia jest ciężka i słabo przepuszczalna.

Majowy deszcz bywa jednak także bardzo potrzebny. Wspiera wzrost traw, warzyw, kwiatów i młodych drzew. Jak w wielu ludowych przysłowiach, najważniejsza jest równowaga.

Inne przysłowia na 20 maja i maj

Z 20 maja oraz z całym majem wiąże się więcej ludowych powiedzeń:

  • „Gdy na Wniebowstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota”.
  • „Mokre Wniebowstąpienie, tłuste Narodzenie”.
  • „Na Wniebowstąpienie deszcz mały, mało paszy przez rok cały”.
  • „Maj bogaty sieje kwiaty”.
  • „W maju jak w gaju”.

Majowe przysłowia pokazują, że dawniej przyroda była kalendarzem, prognozą i poradnikiem w jednym. To z niej próbowano odczytać, kiedy siać, kiedy sadzić i czego spodziewać się po dalszej części roku.

Najważniejsze informacje

Przysłowie na 20 maja: „Gdy na Wniebowstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota”.
Znaczenie: deszczowa pogoda w dniu Wniebowstąpienia miała zapowiadać mokrą jesień.
Kontekst: powiedzenie łączy święto kościelne, majową pogodę i ludowe przewidywania dotyczące dalszej części roku.
Współczesny sens: warto traktować je jako ciekawostkę i ślad dawnych obserwacji, a nie dokładną prognozę pogody.

Puenta

Przysłowie „Gdy na Wniebowstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota” przypomina, że dawniej pogoda w jednym dniu mogła być traktowana jak znak na kolejne miesiące. Majowe niebo obserwowano uważnie, bo od deszczu, słońca i wiatru zależała codzienność gospodarzy.

Dziś mamy dokładne prognozy, ale ludowe powiedzenia nadal mają swój urok. Uczą, że warto patrzeć na przyrodę nie tylko jak na tło, ale jak na opowieść o rytmie roku.

