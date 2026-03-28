Koncern oświadczył, że ciężarówka przewożąca 413 793 batony z nowej linii wyruszyła ze środkowych Włoch, aby rozwozić batoniki po całej Europie, ale nigdy nie dotarła do planowanego końcowego miejsca przeznaczenia w Polsce.

Nie ujawniono, gdzie konkretnie zaginęła ciężarówka z towarem.

W Europie zniknęło 12 ton czekolady. Transport nie dotarł do Polski

W osobnym oświadczeniu poinformowano, że zaginione batony można namierzyć za pomocą unikalnego kodu ich partii. Każdy, kto zeskanuje numer partii skradzionej czekolady, otrzyma instrukcje dotyczące kontaktu z producentem.

"Choć doceniamy wyjątkowy gust przestępców, faktem pozostaje, że kradzieże ładunków to coraz poważniejszy problem dla firm każdej wielkości" – stwierdził szwajcarski koncern.