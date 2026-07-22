Nie żyje aktorka z serialu "Ojciec Mateusz"

Irena Dudzińska nie żyje. Informację o śmierci aktorki w poniedziałek, 20 lipca, potwierdziła rodzina. Smutne doniesienia potwierdzili również przyjaciele z Teatru Polskiego w Poznaniu. Aktorka była związana z nim w latach 1988–1995.

"Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 18 lipca 2026 w wieku 85 lat odeszła Irena Dudzińska, polska aktorka teatralna i telewizyjna związana artystycznie z Teatrem Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Teatrem Polski w Poznaniu od 1875, Wrocławskim Teatrem Współczesnym i Teatrem Nowy Poznań" - napisano w pożegnalnym wpisie.

"Teatr był jej pasją i sposobem na życie - o sztuce mogła rozmawiać godzinami, przeplatając w rozmowie niekończące się anegdoty, żarty i historie" - czytamy.

Podano datę i szczegóły pogrzebu

Irena Dudzińska odeszła w wieku 85 lat. Wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się jej pogrzeb. Ostatnie pożegnanie Ireny Dudzińskiej odbędzie się we wtorek, 28 lipca o godz. 11.50 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Kim była Irena Dudzińska?

Irena Dudzińska urodziła się 15 grudnia 1940 r. w Warszawie. Aktorską karierę rozpoczynała w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Współpracowała także z teatrami w Jeleniej Górze, Poznaniu czy Wrocławiu.

Aktorka grywała również w serialach. Można ją było oglądać w takich produkcjach jak: