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Nie żyje współtwórca polskiego, rybnego imperium. Ryszard Abramczyk miał 75 lat

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 18:42
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świeca
Zmarł współtwórca dużej polskiej firmy/Shutterstock
Nie żyje Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk i były prezes spółki. Firma stała się w Polsce czołowym graczem na rynku ryb i owoców morza. Przedsiębiorca miał 75 lat. "Był obecny od początków naszej firmy. Współtworzył jej rozwój, wartości i charakter" - napisała w komunikacie spółka.

Ryszard Abramczyk był jednym z czterech braci, którzy w 1990 r. rozpoczęli działalność pod marką Abramczyk w Bydgoszczy. Spółka działa formalnie od 1994 r. jako Abramczyk Sp. z o.o., a sam przedsiębiorca przez 12 lat kierował nią jako prezes.

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Podano datę uroczystości pogrzebowych Ryszarda Abramczyka

"Był obecny od początków naszej firmy i przez wiele lat, wspólnie z rodziną oraz pracownikami, współtworzył jej rozwój, wartości i charakter" - napisali pracownicy firmy, żegnając Ryszarda Abramczyka. Poinformowano, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 11 lipca 2026 r. o godzinie 12.

Potentat na polskim rynku rybnym

Firma Abramczyk pozostaje jednym z czołowych producentów i dystrybutorów ryb oraz owoców morza w Polsce. Dostarcza mrożone i świeże ryby również konsumentom spoza Europy. Podkreśla, że współpracuje z najważniejszymi sieciami handlowymi w Polsce: Biedronką, Dino, Lidlem, Netto, Kauflandem, Auchan, ale też z Żabką, Eurocashem czy Selgrosem.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: gospodarkamilionerprzedsiębiorstwo
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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