Nie żyje współtwórca polskiego, rybnego imperium. Ryszard Abramczyk miał 75 lat

Ryszard Abramczyk był jednym z czterech braci, którzy w 1990 r. rozpoczęli działalność pod marką Abramczyk w Bydgoszczy. Spółka działa formalnie od 1994 r. jako Abramczyk Sp. z o.o., a sam przedsiębiorca przez 12 lat kierował nią jako prezes.

Podano datę uroczystości pogrzebowych Ryszarda Abramczyka

"Był obecny od początków naszej firmy i przez wiele lat, wspólnie z rodziną oraz pracownikami, współtworzył jej rozwój, wartości i charakter" - napisali pracownicy firmy, żegnając Ryszarda Abramczyka. Poinformowano, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 11 lipca 2026 r. o godzinie 12.

Potentat na polskim rynku rybnym

Firma Abramczyk pozostaje jednym z czołowych producentów i dystrybutorów ryb oraz owoców morza w Polsce. Dostarcza mrożone i świeże ryby również konsumentom spoza Europy. Podkreśla, że współpracuje z najważniejszymi sieciami handlowymi w Polsce: Biedronką, Dino, Lidlem, Netto, Kauflandem, Auchan, ale też z Żabką, Eurocashem czy Selgrosem.