Skolim jest jednym z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia i gatunku disco polo. Nie tylko dobrze radzi sobie w świecie muzyki i show-biznesu, ale również jako przedsiębiorca.

Jakie biznesy prowadzi Skolim?

Poza tym, że śpiewa takie hity jak "Wyglądasz idealnie" czy "Temperatura", ma również własną stację benzynową w Czeremsze, która odwiedzają fani z całej Polski. Wśród biznesów jakimi może pochwalić się Skolim są również:

pensjonat nad morzem

perfumy

kosmetyki samochodowe

wędliny sygnowane jego nazwiskiem.

Ile kosztują majtki od Skolima?

Jak mówi słynne powiedzenie "apetyt rośnie w miarę jedzenia". Tak też jest w przypadku Skolima. Okazuje się, że w ofercie artysty znalazł się kolejny produkt. Do swojego sklepu internetowego wprowadził autorską bieliznę.

W ofercie znalazły się dwa modele majtek. To męskie bokserki i damskie stringi. Za te pierwsze trzeba zapłacić 89 zł.

Kontrowersyjny napis na bieliźnie od Skolima

Nie cena jest jednak tym, co najbardziej zwraca uwagę to napis, który znalazł się na gumce bielizny: "Wejde Wyjde". Ozdabiają go logotypy w kształcie palm.

To hasło to nie jest przypadek. "Wejdę wyjdę" to tytuł jednego z dosyć kontrowersyjnych hitów Skolima. Sam artysta nie ukrywa, że świadomie wykorzystuje popularność wylansowanych przez niego przebojów do promowania produktów, które sprzedaje.