Skolim jest jednym z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia i gatunku disco polo. Nie tylko dobrze radzi sobie w świecie muzyki i show-biznesu, ale również jako przedsiębiorca.
Jakie biznesy prowadzi Skolim?
Poza tym, że śpiewa takie hity jak "Wyglądasz idealnie" czy "Temperatura", ma również własną stację benzynową w Czeremsze, która odwiedzają fani z całej Polski. Wśród biznesów jakimi może pochwalić się Skolim są również:
- pensjonat nad morzem
- perfumy
- kosmetyki samochodowe
- wędliny sygnowane jego nazwiskiem.
Ile kosztują majtki od Skolima?
Jak mówi słynne powiedzenie "apetyt rośnie w miarę jedzenia". Tak też jest w przypadku Skolima. Okazuje się, że w ofercie artysty znalazł się kolejny produkt. Do swojego sklepu internetowego wprowadził autorską bieliznę.
W ofercie znalazły się dwa modele majtek. To męskie bokserki i damskie stringi. Za te pierwsze trzeba zapłacić 89 zł.
Kontrowersyjny napis na bieliźnie od Skolima
Nie cena jest jednak tym, co najbardziej zwraca uwagę to napis, który znalazł się na gumce bielizny: "Wejde Wyjde". Ozdabiają go logotypy w kształcie palm.
To hasło to nie jest przypadek. "Wejdę wyjdę" to tytuł jednego z dosyć kontrowersyjnych hitów Skolima. Sam artysta nie ukrywa, że świadomie wykorzystuje popularność wylansowanych przez niego przebojów do promowania produktów, które sprzedaje.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.