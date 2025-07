Skolim to artysta gatunku disco polo. Znany jest z takich przebojów jak "Wyglądasz idealnie", "Nie dzwoń do mnie" czy "Dziewczyno Piękna". Jak większość gwiazd, również i on, gra w sezonie letnim bardzo dużo koncertów.

Skolim miał wypadek samochodowy

Ubiegłej nocy Skolim wraz z częścią swojej ekipy uległ wypadkowi samochodowemu. Management artysty wydał oświadczenie w tej sprawie. Jak czuje się Skolim? Czy coś mu się stało?

Skolim po wypadku trafił do szpitala

Kochani, chłopacy po nocnym wypadku czują się dobrze Zostali poddani kompleksowej diagnostyce w szpitalu i badania nie wykazały uszczerbku na zdrowiu - czytamy w oświadczeniu. Okazuje się, że na szczęście ani Skolim, ani jego ekipa nie ucierpieli w wypadku samochodowym.

Kiedy Skolim wróci na scenę? Zapadła decyzja

Dziękujemy za troskę i wszelkie pytania ale chcieliśmy podać ten komunikat będąc w 100 proc. pewni stanu ich zdrowia. Panowie zgodnie i jednogłośnie podjęli decyzję, że jeszcze dziś wracają na scenę. Tak więc widzimy się w Sopocie i Łebie - dodano.

Skolim w sezonie wakacyjnym, ale nie tylko, gra dwa a nawet trzy koncerty dziennie. Bywa, że z jednego na drugi przemieszcza się nie tylko autem, ale też helikopterem. Z wyliczeń, jakie obiegły media wynika, że Skolim tego lata zarobi dwa razy więcej, niż Maryla Rodowicz. Na jego konto może wpłynąć nawet 4 mln złotych.