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Groźby na pogrzebie Chameneia. Wywieszono transparent z Trumpem

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
50 minut temu
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State funeral of Ayatollah Ali Khamenei
W Kom pojawił się transparent z obietnicą 100 mln dolarów za głowę Trumpa/PAP/EPA
Podczas uroczystości pogrzebowych ajatollaha Alego Chameneiego w irańskim mieście Kom wywieszono transparent z nagrodą 100 milionów dolarów za głowę prezydenta USA Donalda Trumpa. Irańscy politycy i wojskowi otwarcie wzywają do odwetu, a napięcie w regionie gwałtownie rośnie.

W irańskim mieście Kom, gdzie trwają uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego, demonstranci wywiesili transparent z ofertą nagrody w wysokości 100 mln dolarów za głowę prezydenta USA Donalda Trumpa. Wezwania do zabicia przywódcy Stanów Zjednoczonych pojawiają się regularnie podczas żałobnych zgromadzeń. Mohammad Rasuli, prowadzący uroczystości w Teheranie, publicznie wzywał do zabicia osoby odpowiedzialnej za śmierć ajatollaha.

Irańscy politycy traktują odwet za śmierć Chameneiego jako priorytet. Deputowany Abbas Gudarzi oświadczył, że zemsta jest "kluczową strategią" Republiki Islamskiej, a prezydent USA musi ponieść karę. Przewodniczący parlamentu, Mohammad Bagher Ghalibaf, zapowiedział, że winni zostaną ukarani, a ostatecznym celem jest "wyzwolenie Jerozolimy". Ghalibaf dodał, że Iran zamierza prowadzić walkę zarówno środkami dyplomatycznymi, jak i militarnymi.

Konflikt wewnętrzny w Teheranie

Uroczystości żałobne obnażają również podziały wewnątrz irańskich władz. Podczas zgromadzeń okrzyki "śmierć ugodowcowi" skierowano także pod adresem prezydenta Iranu, Masuda Pezeszkiana. Według doniesień "Wall Street Journal", w Iranie trwa konflikt między cywilnymi przywódcami dążącymi do ożywienia gospodarki, a Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), który chce utrzymać kontrolę nad cieśniną Ormuz.

Uroczystości przeniosły się do Iraku, co ma według Teheranu zacieśnić współpracę obu krajów przeciwko USA. Dowódca jednostki Al-Kuds, Esmail Ghaani, stwierdził, że pogrzeb w Iraku wzmocni jedność i nawoływania do zemsty. Ghaani podkreślił, że wydarzenia te sprawią, iż "czerwona linia krwawej zemsty" stanie się bardziej widoczna.

Iran żegna Alego Chameneiego. Pogrzeb po kilku miesiącach od śmierci przywódcy
Iran żegna Alego Chameneiego. Pogrzeb po kilku miesiącach od śmierci przywódcy

Reakcja w Waszyngtonie

Amerykański kongresmen Randy Fine skomentował irańskie groźby w serwisie X, stwierdzając, że Waszyngton nie powinien prowadzić negocjacji z Teheranem. Fine zaznaczył, że liderzy Iranu otwarcie wyznaczają osoby do likwidacji i dodał: "Nie będziemy negocjować z tymi, którzy pragną naszej śmierci; musimy ich zniszczyć".

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Źródło PAP
Tematy: IranDonald Trumptransparentajatollah Chamenei
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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