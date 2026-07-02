Nie żyje właściciel piekarskiego imperium. Jeden z najbogatszych Polaków miał 64 lata

29 czerwca br. zmarł Dariusz Oskroba, były prezes zarządu Zakładów Piekarskich "Oskroba". Od 1981 r. zarządzał rodzinną firmą utworzoną w latach 30. XX wieku. To właśnie za jego sprawą lokalna piekarnia stała się znaną w całej Polsce marką i zarazem jednym z największych producentów pieczywa w naszym kraju.

Zmarł jeden z najbogatszych Polaków

Dzięki skali działalności nazwisko Dariusza Oskroby pojawiało się na liście najbogatszych Polaków miesięcznika "Forbes". Wraz z członkami rodziny, która pomagała mu w prowadzeniu działalności, uplasował się na 40. miejscu ostatniej edycji zestawienia. Ich majątek oszacowano na 2,69 mld zł.

Na stronie internetowej firmy pojawił się nekrolog

Pracownicy o zmarłym Dariuszu Oskrobie

Na stronie internetowej piekarni zamieszczono nekrolog. Dariusz Oskroba zmarł w wieku 64 lat. "Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako »Szef« - nietuzinkowa osobowość, urodzony lider z licznymi, nieszablonowymi pomysłami" - napisano m.in. w nekrologu.