Nie żyje właściciel piekarskiego imperium. Jeden z najbogatszych Polaków miał 64 lata

29 czerwca br. zmarł Dariusz Oskroba, były prezes zarządu Zakładów Piekarskich "Oskroba". Od 1981 r. zarządzał rodzinną firmą utworzoną w latach 30. XX wieku. To właśnie za jego sprawą lokalna piekarnia stała się znaną w całej Polsce marką i zarazem jednym z największych producentów pieczywa w naszym kraju.
Zmarł jeden z najbogatszych Polaków
Dzięki skali działalności nazwisko Dariusza Oskroby pojawiało się na liście najbogatszych Polaków miesięcznika "Forbes". Wraz z członkami rodziny, która pomagała mu w prowadzeniu działalności, uplasował się na 40. miejscu ostatniej edycji zestawienia. Ich majątek oszacowano na 2,69 mld zł.
Pracownicy o zmarłym Dariuszu Oskrobie
Na stronie internetowej piekarni zamieszczono nekrolog. Dariusz Oskroba zmarł w wieku 64 lat. "Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako »Szef« - nietuzinkowa osobowość, urodzony lider z licznymi, nieszablonowymi pomysłami" - napisano m.in. w nekrologu.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.