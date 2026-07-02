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Nie żyje właściciel piekarskiego imperium. Jeden z najbogatszych Polaków miał 64 lata

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:58
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znicz
Zmarł Dariusz Oskroba/Materiały prasowe
Zmarł Dariusz Oskroba, przedsiębiorca z branży piekarniczej. Informację o śmierci mężczyzny podano na stronie internetowej jego firmy. Był regularnie notowany na liście najbogatszych Polaków.

29 czerwca br. zmarł Dariusz Oskroba, były prezes zarządu Zakładów Piekarskich "Oskroba". Od 1981 r. zarządzał rodzinną firmą utworzoną w latach 30. XX wieku. To właśnie za jego sprawą lokalna piekarnia stała się znaną w całej Polsce marką i zarazem jednym z największych producentów pieczywa w naszym kraju.

Zmarł jeden z najbogatszych Polaków

Dzięki skali działalności nazwisko Dariusza Oskroby pojawiało się na liście najbogatszych Polaków miesięcznika "Forbes". Wraz z członkami rodziny, która pomagała mu w prowadzeniu działalności, uplasował się na 40. miejscu ostatniej edycji zestawienia. Ich majątek oszacowano na 2,69 mld zł.

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nekrolog
Na stronie internetowej firmy pojawił się nekrolog

Pracownicy o zmarłym Dariuszu Oskrobie

Na stronie internetowej piekarni zamieszczono nekrolog. Dariusz Oskroba zmarł w wieku 64 lat. "Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako »Szef« - nietuzinkowa osobowość, urodzony lider z licznymi, nieszablonowymi pomysłami" - napisano m.in. w nekrologu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćnajbogatszyimperium
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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