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Niezwykłe odkrycie archeologów w Krakowie. Spod ziemi wyłoniły się pozostałości muru miejskiego

oprac. Aneta MalinowskaDziennikarka. Aktualnie kieruje portalem Dziennik.pl.
dzisiaj, 07:22
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Niezwykłe odkrycie archeologów w Krakowie. Spod ziemi wyłoniły się pozostałości muru miejskiego
Niezwykłe odkrycie archeologów w Krakowie. Spod ziemi wyłoniły się pozostałości muru miejskiego/Shutterstock
Pozostałości średniowiecznego muru miejskiego odkryli archeolodzy na wewnętrznym dziedzińcu Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Badania są związane z trwającą przebudową gmachu.

Muzeum znajduje się w miejscu, gdzie w XVII i XVIII wieku działał kościół św. Michała i klasztor karmelitów bosych, a następnie, do połowy XX wieku, funkcjonowało więzienie.

O znalezieniu na terenie dziedzińca muzeum bryły dawnych fortyfikacji obronnych poinformował w środę w komunikacie Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Według SKOZK zabudowania najprawdopodobniej pochodzą z XIV wieku. W kolejnych dniach badacze będą pogłębiać wykop, żeby oszacować zasięg pozostałości.

Podczas prac archeolodzy natrafili też na masywne mury z cegły barokowej, które mogą być pozostałościami po archiwum karmelitów, zniszczonym w wyniku pożaru w XVIII wieku. Natomiast wzdłuż ścian natrafiono na XIX-wieczne kanały do odprowadzania wody deszczowej i nieczystości.

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Niezwykłe odkrycie archeologów w Krakowie. Spod ziemi wyłoniły się pozostałości muru miejskiego

Znaleziska, zgodnie z informacjami Komitetu, zaburzą planowane prace na dziedzińcu muzeum. "Odkrycia wymuszają przeprojektowanie przyszłego ogrodu. Projektanci będą musieli znaleźć sposób na wyeksponowania odkrytych reliktów archeologicznych, a szczególnie pozostałości średniowiecznego muru obronnego" – wskazał SKOZK we wpisie udostępnionym w portalu społecznościowym.

To kolejne odkrycie dokonane przez archeologów w czasie przebudowy i remontu Muzeum Archeologicznego w Krakowie. W ub. r. badacze odsłonili na terenie ogrodu i dziedzińca krypty z pochówkami karmelitów oraz fragmenty dawnej baszty i kanału.

Remont Muzeum Archeologicznego w Krakowie trwa od marca 2024 roku. Jego celem jest powiększenie powierzchni wystawienniczych i dostosowanie placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W odnowionym budynku ma powstać 12 nowych wystaw stałych w atrakcyjnych aranżacjach. Zrewitalizowany zostanie również renesansowy ogród i wirydarz. Remont, wspierany przez SKOZK, ma się zakończyć w 2028 roku.

Obecnie prace są prowadzone na wewnętrznym dziedzińcu gmachu, na miejscu którego znajdował się wirydarz klasztorny, a następnie spacerniak dla osadzonych. Po remoncie w tym miejscu będzie ogród i kawiarnia. Nowe zagospodarowanie miejsca poprzedzają badania archeologiczne.

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Źródło PAP
Tematy: Krakówwykopaliskaarcheologia
oprac. Aneta Malinowska

Dziennikarka. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracowała m.in. w Polskim Radiu, Superstacji, Wirtualnej Polsce oraz w portalach Tokfm.pl i Gazeta.pl, a także w kilku mniejszych redakcjach radiowych i internetowych. W Dziennik.pl zajmuje się przede wszystkim tematami społeczno-politycznymi.

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