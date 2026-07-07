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Sprawa podejrzenia pomówienia Żurka. SN podjął decyzję ws. immunitetu sędziego Schaba

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 17:17
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Piotr Schab
Piotr Schab/PAP Archiwalny
Sąd Najwyższy odmówił uchylenia immunitetu Piotrowi Schabowi, rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów mianowanemu za rządów PiS. Sprawa dotyczyła podejrzenia o zniesławienie sędziego Waldemara Żurka, do którego miało dojść podczas konferencji prasowej w 2022 roku. Sąd uznał, że działanie sędziego Schaba wynikało z błędu, a nie z celowego zamiaru popełnienia przestępstwa.

Spór między sędziami rozpoczął się w maju 2022 roku. Podczas konferencji prasowej sędzia Piotr Schab zarzucił sędziemu Waldemarowi Żurkowi fałszerstwa w orzecznictwie. Rzecznik dyscyplinarny twierdził, że Żurek w czasie pełnienia funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa miał dopuścić się fałszowania dat na dokumentach w co najmniej 64 sprawach.

Waldemar Żurek, obecnie szef Ministerstwa Sprawiedliwości, od samego początku odrzucał te oskarżenia. Nazwał je "polityczną wydmuszką" i próbą znalezienia na niego "czegokolwiek" przez rzeczników dyscyplinarnych powiązanych z byłym ministrem Zbigniewą Ziobrą. Sędzia Żurek wyjaśniał, że ewentualne rozbieżności w datach wynikały z omyłek pisarskich, które podlegają procedurze sprostowania, a nie z celowego fałszerstwa.

Decyzja Sądu Najwyższego

Wniosek o uchylenie immunitetu Piotrowi Schabowi wpłynął do Sądu Najwyższego w styczniu 2026 roku. Sędzia Zbigniew Korzeniowski z Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, uzasadniając odmowną decyzję, stwierdził, że sędzia Schab był w błędzie. Sąd argumentował, że Piotr Schab specjalizuje się w prawie karnym, więc mógł nie znać specyfiki i subtelności postępowań cywilnych, w których specjalizuje się sędzia Żurek. Błędy w datach orzeczeń w procedurze cywilnej podlegają sprostowaniom i nie stanowią sedna sprawy. "Błąd prawnikom się zdarza", co wyklucza przyjęcie umyślnego zniesławienia.

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Stanowisko sędziego Schaba

Piotr Schab przed Sądem Najwyższym konsekwentnie bronił swoich działań. Utrzymywał, że jako rzecznik dyscyplinarny wypełniał jedynie swój obowiązek informacyjny. Sędzia podkreślił, że w jego ocenie nie przekazał fałszywych informacji, ani nie nazywał sędziego Żurka "przestępcą". Wtorkowe orzeczenie SN jest nieprawomocne.

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Źródło PAP
Tematy: immunitetWaldemar ŻurekSNPiotr Schab
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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