Sprawa podejrzenia pomówienia Żurka. SN podjął decyzję ws. immunitetu sędziego Schaba

Spór między sędziami rozpoczął się w maju 2022 roku. Podczas konferencji prasowej sędzia Piotr Schab zarzucił sędziemu Waldemarowi Żurkowi fałszerstwa w orzecznictwie. Rzecznik dyscyplinarny twierdził, że Żurek w czasie pełnienia funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa miał dopuścić się fałszowania dat na dokumentach w co najmniej 64 sprawach.

Waldemar Żurek, obecnie szef Ministerstwa Sprawiedliwości, od samego początku odrzucał te oskarżenia. Nazwał je "polityczną wydmuszką" i próbą znalezienia na niego "czegokolwiek" przez rzeczników dyscyplinarnych powiązanych z byłym ministrem Zbigniewą Ziobrą. Sędzia Żurek wyjaśniał, że ewentualne rozbieżności w datach wynikały z omyłek pisarskich, które podlegają procedurze sprostowania, a nie z celowego fałszerstwa.

Decyzja Sądu Najwyższego

Wniosek o uchylenie immunitetu Piotrowi Schabowi wpłynął do Sądu Najwyższego w styczniu 2026 roku. Sędzia Zbigniew Korzeniowski z Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, uzasadniając odmowną decyzję, stwierdził, że sędzia Schab był w błędzie. Sąd argumentował, że Piotr Schab specjalizuje się w prawie karnym, więc mógł nie znać specyfiki i subtelności postępowań cywilnych, w których specjalizuje się sędzia Żurek. Błędy w datach orzeczeń w procedurze cywilnej podlegają sprostowaniom i nie stanowią sedna sprawy. "Błąd prawnikom się zdarza", co wyklucza przyjęcie umyślnego zniesławienia.

Stanowisko sędziego Schaba

Piotr Schab przed Sądem Najwyższym konsekwentnie bronił swoich działań. Utrzymywał, że jako rzecznik dyscyplinarny wypełniał jedynie swój obowiązek informacyjny. Sędzia podkreślił, że w jego ocenie nie przekazał fałszywych informacji, ani nie nazywał sędziego Żurka "przestępcą". Wtorkowe orzeczenie SN jest nieprawomocne.