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Kandydatka na prezydenta Krakowa otwarcie o swojej orientacji. Niczego nie ukrywa

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 17:09
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Aleksandra Owca z partii Razem
Aleksandra Owca z partii Razem/Agencja Gazeta
Aleksandra Owca z partii Razem to jedna z kandydatek na prezydenta Krakowa. W jednym z wywiadów otwarcie przyznała się do swojej orientacji seksualnej. Krakowska radna ostatnio skrytykowała Urząd Miasta za utrudnianie transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych.

Aleksandra Owca nie ukrywa swojej orientacji seksualnej. To jest akurat dla mnie dość dziwne, że osoby, które naprawdę po prostu potrzebują we własnym życiu małżeństw jednopłciowych czy normalnej ustawy o uzgodnieniu płci, wolą zaufać komuś, kto ma większe szanse na wygraną, niż komuś, kto chce te postulaty zrealizować - mówiła rok temu w wywiadzie udzielonym magazynowi "Replika.

Powiedziała, że sama jest biseksualna.spięcie z własną babcią- ujawniła Aleksandra Owca.

Aleksandra Owca ws. par jednopłciowych

Aleksandra Owca, krakowska radna, ostatnio skrytykowała Urząd Miasta za utrudnianie transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. 22 kwietnia tego roku zwróciłam się do wówczas urzędującego prezydenta miasta Krakowa Aleksandra Miszalskiego z interpelacją, która zawierała bardzo proste pytanie: Czy prezydent piasta Krakowa będzie dokonywał transkrypcji aktu małżeństwa par jednopłciowych zawartych w krajach członkowskich Unii Europejskiej przez osoby posiadające polskie obywatelstwo bezpośrednio na złożony wniosek? Odpowiedź była szybka i satysfakcjonująca: po wdrożeniu niezbędnych rozwiązań technicznych oraz prawnych prezydent będzie dokonywał transkrypcji na wniosek – mówiła Aleksandra Owca.

Jak podkreśliła sprawa nadal nie jest załatwiona. Dziś, ponad dwa miesiące później, dowiadujemy się, że Kraków wciąż robi wnioskującym parom problemy - stwierdziła

Kto wygra wybory w Krakowie?

Gdyby mieszkańcy Krakowa już w najbliższy weekend mieli wybrać swojego nowego prezydenta, najwięcej głosów (17,2 proc.) uzyskałby Łukasz Gibała - wynika z sondażu IBRiS. Na drugim miejscu znalazłaby się kandydatka Lewicy Daria Gosek-Popiołek (13,5 proc.), a podium zamknąłby Michał Drewnicki z PiS z wynikiem 13,2 proc.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Krakówkandydat na prezydentaorientacja seksualna
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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