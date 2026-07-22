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Zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Sąd Najwyższy wydał ostateczny wyrok

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:36
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sąd najwyższy siedziba
ShutterStock
To koniec sądowej batalii w jednej z najbardziej wstrząsających spraw w polskiej historii. Sąd Najwyższy ostatecznie oddalił kasację obrony i utrzymał karę dożywotniego więzienia dla Jakuba A., który w 2019 roku brutalnie zamordował 10-letnią Kristinę z Mrowin.

Obrona skazanego próbowała podważyć wyrok, skupiając się głównie na kwestii poczytalności sprawcy w momencie zbrodni. Sąd Najwyższy nie miał jednak wątpliwości co do winy mężczyzny.

Sędzia SN Michał Laskowski wyjaśnił w uzasadnieniu, że działania oskarżonego charakteryzowały się precyzją i wyrachowaniem: W tym przypadku mieliśmy do czynienia z wyjątkowo precyzyjnym, przemyślanym, racjonalnym działaniem, które było oczywiście ohydne i obrzydliwe, ale na swój sposób było racjonalne i przygotowane w drobnych szczegółach. Biegli i sąd musieli to wziąć pod uwagę.

Tym samym wyrok sądu pierwszej i drugiej instancji stał się w pełni prawomocny. Jakub A. spędzi resztę życia za kratami, a o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero po 30 latach odbywania kary w systemie terapeutycznym.

Brutalna zbrodnia w Mrowinach

Przypomnijmy dramatyczne wydarzenia z 13 czerwca 2019 roku. 10-letnia Kristina wracała ze szkoły w Mrowinach na Dolnym Śląsku, do domu brakowało jej zaledwie kilkuset metrów. Tego samego dnia jej ciało znaleziono w lesie oddalonym o 6 kilometrów od miejscowości. Sekcja zwłok wykazała, że dziecko zginęło od trzydziestu ran kłutych klatki piersiowej i szyi.

Policja zatrzymała 22-letniego Jakuba A. zaledwie cztery dni po zbrodni. Mężczyzna znał rodzinę dziewczynki, a media informowały wówczas, że łączyły ich więzy rodzinne. Ze względu na dobro bliskich ofiary prokuratura utrzymała w tajemnicy szczegółowe motywy tego okrutnego czynu.

Sprawa zabójstwa 10-letniej Kristiny z Mrowin. Jest akt oskarżenia
Sprawa zabójstwa 10-letniej Kristiny z Mrowin. Jest akt oskarżenia

Finał wieloletniego procesu

W październiku 2022 roku Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał Jakuba A. na dożywocie. W lutym 2024 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wyrok w mocy, nakazując odbywanie kary w systemie terapeutycznym i podwyższając kwotę zadośćuczynienia. Środowa decyzja Sądu Najwyższego zamyka drogę prawną obronie i kończy sprawę, która poruszyła całą Polskę.

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Źródło PAP
Tematy: zabójstwowyroksąd najwyższykristina
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Zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Jest wyrok
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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