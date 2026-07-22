Koniec procesu, ale brak poczucia sukcesu

Po ogłoszeniu wyroku na sądowym korytarzu doszło do poruszających scen. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka, komentując decyzję sądu w rozmowie z reporterem dziennika "Fakt”, wprost zaznaczyła, że zapadły wyrok nie jest dla niej powodem do triumfu. Jak podkreśliła, w tej sprawie nie ma mowy o zwycięstwie, ponieważ doszło do nieodwracalnej tragedii i śmierci człowieka.

Jak zrelacjonował "Fakt”, oskarżycielka skomentowała to słowami:

Nie rozpatrywałam tego w takich kategoriach. Tak jak mówiłam, tak naprawdę nie powinniśmy się tutaj w ogóle spotykać i to byłaby modelowa sytuacja dla społeczeństwa. Pamiętajmy, że zginął człowiek - powiedziała.

Całkowity brak skruchy u oskarżonego

Zdaniem prokuratury zachowanie Łukasza Żaka w trakcie procesu i na sali sądowej jednoznacznie świadczyło o braku jakiejkolwiek refleksji czy żalu za popełnione czyny. Oskarżycielka przypomniała bezwzględny i skrajnie nieodpowiedzialny charakter działań kierowcy, który doprowadził do śmiertelnego wypadku.

Wypowiadając się dla dziennikarzy "Faktu”, prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka stwierdziła:

To zachowanie Łukasza Żaka w mojej opinii nie wskazywało na to, że odczuwa jakąkolwiek skruchę. Świadomie złamał przepisy ruchu drogowego - prowadził samochód pod wpływem alkoholu mimo sądowego zakazu, przekroczył prędkość ponad 200 km na godz. w centrum Warszawy, przejechał na czerwonym świetle i nagrywał jazdę telefonem trzymanym w ręku - powiedziała.

Najważniejsza jest izolacja i bezpieczeństwo

Choć sąd przychylił się w pełni do wniosku prokuratury i wymierzył oskarżonemu karę 20 lat więzienia, przedstawicielka wymiaru sprawiedliwości położyła nacisk na wymiar prewencyjny i ochronę społeczeństwa. W jej opinii w przypadku tak zdemoralizowanych sprawców tradycyjne pojęcie resocjalizacji traci rację bytu.

Prokurator podsumowała przyszłość skazanego następująco:

W mojej opinii nie ma tutaj żadnych przesłanek wskazujących na to, że jest jeszcze możliwa jakakolwiek resocjalizacja w przypadku Łukasza Żaka. W przypadku takich przestępców jedyną reakcją wymiaru sprawiedliwości jest odizolowanie ich od społeczeństwa dla bezpieczeństwa obywateli - oceniła.