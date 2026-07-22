Prezydent zawetował ustawę

Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz przepisów potrzebnych do jej wprowadzenia. Weto prezydenta skrytykowali posłowie koalicji rządzącej.

Jezuita krytykuje decyzję Karola Nawrockiego

Decyzję Karola Nawrockiego skrytykował również duchowny. Jezuita Łukasz Sośniak mówi, że ustawa ta nie odbierała małżeństwu jego szczególnego znaczenia. Na platformie X zamieścił obszerny wpis, w którym przedstawił swój punkt widzenia oraz argumenty przemawiające za tym, że ustawa nie zagraża instytucji rodziny.

Panie Nawrocki @NawrockiKn!



Ksiądz Łukasz Sośniak ma przesłanie dla pana!

Wątpię aby pan coś zrozumiał, bo do tego potrzebna jest nie tylko dobra wola, ale jak to mówią "kropla draży skałę. pic.twitter.com/slFZFyEjyN — speedyMorales 🇵🇱🇪🇺🇺🇦PisOff (@speedy5_3) July 21, 2026 Rozwiń

"Szkoda, że prezydent zawetował te ustawę. Nie było w niej nic, co by zagrażało rodzinie" - napisał. "Czy prawo do dziedziczenia, wgląd w dokumentację medyczną w szpitalu czy wspólny kredyt w jakikolwiek sposób ubliżają sakramentowi małżeństwa? To zwykła ochrona prawna osób, które de facto tworzą wspólnoty domowe i mają prawo do godnego pochówku partnera czy wspólnego lokalu. To minimum prawne, które ludziom się po prostu należy" - uważa jezuita.

"Weto nie uratowało małżeństwa"

Zdaniem duchownego nie powinno odmawiać się podstawowej ochrony prawnej osobom, które wybrały inny sposób życia. " Jako katolicy mamy obowiązek promować małżeństwo, dawać świadectwo o jego pięknie i wyjątkowości. Nie oznacza to jednak, że wolno nam utrudniać życie tym, którzy naszej wizji życia nie podzielają" - pisze jezuita Łukasz Sośniak.

"Weto prezydenta nie uratowało małżeństwa, bo ono nie było zagrożone. Odebrało jedynie szansę na ucywilizowanie statusu setek tysięcy Polaków, nie dając nic w zamian poza poczuciem wykluczenia" - dodaje duchowny w swoim wpisie.

Dlaczego Karol Nawrocki zawetował ustawę?

Karol Nawrocki zawetował ustawę, bo jak wyjaśniał zawarte w niej przepisy tworzyły nową instytucję prawa rodzinnego z uprawnieniami podobnymi do małżeńskich. Jako strażnik konstytucji nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa - argumentował Karol Nawrocki.

Wskazywał na artykuł 18 Konstytucji, zgodnie z którym małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną i opieką państwa. Przekonywał, że ustawa wprowadzałaby alternatywę dla małżeństwa pod inną nazwą.