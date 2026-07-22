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Jezuita grzmi na weto Nawrockiego. "Nie wolno nam utrudniać życia"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
59 minut temu
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Krakow,,Poland,-,June,6,,2026:,Karol,Nawrocki,,President,Of
Jezuita grzmi na weto Nawrockiego. "Nie wolno nam utrudniać życia"/Shutterstock
Karol Nawrocki kilka dni temu podjął decyzję w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Weto prezydenta w sieci skomentował duchowny. "Nie wolno nam utrudniać życia" - grzmi jezuita Łukasz Sośniak. Co dokładnie mówi o nowych przepisach, które zostały odrzucone przez głowę państwa?

Prezydent zawetował ustawę

Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz przepisów potrzebnych do jej wprowadzenia. Weto prezydenta skrytykowali posłowie koalicji rządzącej.

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Jezuita krytykuje decyzję Karola Nawrockiego

Decyzję Karola Nawrockiego skrytykował również duchowny. Jezuita Łukasz Sośniak mówi, że ustawa ta nie odbierała małżeństwu jego szczególnego znaczenia. Na platformie X zamieścił obszerny wpis, w którym przedstawił swój punkt widzenia oraz argumenty przemawiające za tym, że ustawa nie zagraża instytucji rodziny.

"Szkoda, że prezydent zawetował te ustawę. Nie było w niej nic, co by zagrażało rodzinie" - napisał. "Czy prawo do dziedziczenia, wgląd w dokumentację medyczną w szpitalu czy wspólny kredyt w jakikolwiek sposób ubliżają sakramentowi małżeństwa? To zwykła ochrona prawna osób, które de facto tworzą wspólnoty domowe i mają prawo do godnego pochówku partnera czy wspólnego lokalu. To minimum prawne, które ludziom się po prostu należy" - uważa jezuita.

"Weto nie uratowało małżeństwa"

Zdaniem duchownego nie powinno odmawiać się podstawowej ochrony prawnej osobom, które wybrały inny sposób życia. " Jako katolicy mamy obowiązek promować małżeństwo, dawać świadectwo o jego pięknie i wyjątkowości. Nie oznacza to jednak, że wolno nam utrudniać życie tym, którzy naszej wizji życia nie podzielają" - pisze jezuita Łukasz Sośniak.

"Weto prezydenta nie uratowało małżeństwa, bo ono nie było zagrożone. Odebrało jedynie szansę na ucywilizowanie statusu setek tysięcy Polaków, nie dając nic w zamian poza poczuciem wykluczenia" - dodaje duchowny w swoim wpisie.

Dlaczego Karol Nawrocki zawetował ustawę?

Karol Nawrocki zawetował ustawę, bo jak wyjaśniał zawarte w niej przepisy tworzyły nową instytucję prawa rodzinnego z uprawnieniami podobnymi do małżeńskich. Jako strażnik konstytucji nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa - argumentował Karol Nawrocki.

Wskazywał na artykuł 18 Konstytucji, zgodnie z którym małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną i opieką państwa. Przekonywał, że ustawa wprowadzałaby alternatywę dla małżeństwa pod inną nazwą.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Karol Nawrockiustawaksiądz
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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