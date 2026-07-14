Nawrocki dziękuje i śle życzenia charyzmatycznemu muzykowi. Wiedzieliście, że popiera Nawrockiego?

Marek Piekarczyk to jeden z najbardziej cenionych wokalistów w Polsce. Jest ikoną polskiego rocka. Czas się go nie ima i Marek Piekarczyk nadal koncertuje.

Kariera Marka Piekarczyka

Marek Piekarczyk był wokalistą polskiego zespołu rockowego TSA, zaliczonego do prekursorów heavy metalu w Polsce. Przez lata zdobył sympatię widzów jako juror "The Voice of Poland". Piosenki takie jak "51", "Trzy zapałki" czy "Marsz wilków" na stałe zapisały się w historii polskiej sceny muzycznej, a Piekarczyk zyskał opinię jednego z najwybitniejszych rockowych wokalistów w kraju.

Prezydent napisał do Marka Piekarczyka

Z okazji 75. urodzin prezydent Karol Nawrocki skierował do wokalisty specjalny list, w którym pogratulował mu jubileuszu oraz podkreślił jego ogromny wkład w rozwój polskiej muzyki rockowej. W swoim przesłaniu zwrócił uwagę na znaczenie zespołu TSA, który przez lata odegrał ważną rolę w historii rodzimego hard rocka i heavy metalu. "Dla tysięcy młodych Polaków uwięzionych za żelazną kurtyną koncerty rockowe z Pana udziałem były okazją do przeżycia tych samych emocji, jakich ich rówieśnicy w wolnym świecie doświadczali podczas występów Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, AC/DC, Free, Nazareth, Motörhead i innych klasyków tego nurtu. Koncertując ze swoim zespołem za granicą, reprezentował Pan Polskę jako kraj utalentowanych muzyków, twórczo rozwijających różnorodne gatunki muzyczne" - napisał Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki dziękuje Markowi Piekarczykowi

Karol Nawrocki podziękował wokaliście także za jego zaangażowanie w komitet poparcia jego kandydatury podczas wyborów prezydenckich w 2025 r. "Korzystając ze sposobności, pragnę ponownie podziękować za zaszczyt, jakim było dla mnie Pańskie członkostwo w komitecie wspierającym moją kandydaturę na prezydenta Polski. Decyzję o przystąpieniu do tego zacnego grona - godną nonkonformistycznego rockmana, kontestatora i «buntownika z wyboru» - odczytałem jako głos sumienia, opowiedzenie się po stronie prawd i zasad niewygodnych dla współczesnego elitarystycznego establishmentu politycznego i kulturalnego" - napisał Karol Nawrocki do Marka Piekarczyka.