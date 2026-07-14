Strzały w Wejherowie. Mężczyzna z raną postrzałową głowy

Strzały w Wejherowie. Mężczyzna w stanie krytycznym

Mężczyzna postrzelony w głowę w Wejherowie. - Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe - dowiedziała się Interia. Z ustaleń serwisu reda.naszemisto.pl wynika, że ranny w stanie krytycznym trafił do szpitala.

Jak potwierdziła portalowi "Interia" asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, "zgłoszenie o strzelaninie służby otrzymały po godzinie 15.00. Na miejsce skierowano patrol oraz zespół ratownictwa medycznego. "Odnaleziono mężczyznę z raną postrzałową głowy" - podano.

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala

Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala - przekazała asp. Pruchniak.