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Strzały w Wejherowie. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:31
[aktualizacja dzisiaj, 16:52]
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Strzały w Wejherowie. Mężczyzna z raną postrzałową głowy
Strzały w Wejherowie. Mężczyzna z raną postrzałową głowy/shutterstock
Dramatyczne zdarzenie w Wejherowie. Mężczyzna został postrzelony w głowę i w stanie krytycznym trafił do szpitala. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora, które ustalają okoliczności tej tragedii.

Strzały w Wejherowie. Mężczyzna w stanie krytycznym

Mężczyzna postrzelony w głowę w Wejherowie. - Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe - dowiedziała się Interia. Z ustaleń serwisu reda.naszemisto.pl wynika, że ranny w stanie krytycznym trafił do szpitala.

Jak potwierdziła portalowi "Interia" asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, "zgłoszenie o strzelaninie służby otrzymały po godzinie 15.00. Na miejsce skierowano patrol oraz zespół ratownictwa medycznego. "Odnaleziono mężczyznę z raną postrzałową głowy" - podano.

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala

Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala - przekazała asp. Pruchniak.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: policjastrzałyWejherowo
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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