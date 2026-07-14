Tragedia na Pomorzu. Nastolatek nie żyje
Do wypadku doszło we wtorek przed godz. 13.00 w Kowalewicach w gminie Darłowo na Pomorzu Zachodnim.
Jak przekazała prok. Dziadczyk, w wypadku brały udział dwa pojazdy – hulajnoga i nieoznakowany radiowóz.
Kierujący hulajnogą nastolatek nie żyje. Na miejscu zdarzenia trwają czynności, przeprowadzane są oględziny, są prokurator i komendant powiatowy policji. Trwa ustalanie okoliczności wypadku – powiedziała prok. Dziadczyk.
Dodała, że policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie i "wracali z czynności”.
Co z policjantami biorącymi udział w zdarzeniu?
Na razie nie ma decyzji o ich zatrzymaniu – wskazała prokurator.
Zaznaczyła, że postępowanie prowadzone będzie w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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