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Tragiczny wypadek w woj. zachodniopomorskim. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:08
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Policja, taśma policyjna, radiowóz
Tragiczny wypadek w woj. zachodniopomorskim. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka/ShutterStock
"Nastolatek jadący hulajnogą zginął w wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu w Kowalewicach w gminie Darłowo. Postępowanie prowadzone będzie w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym" – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk.

Tragedia na Pomorzu. Nastolatek nie żyje

Do wypadku doszło we wtorek przed godz. 13.00 w Kowalewicach w gminie Darłowo na Pomorzu Zachodnim.

Jak przekazała prok. Dziadczyk, w wypadku brały udział dwa pojazdy – hulajnoga i nieoznakowany radiowóz.

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Kierujący hulajnogą nastolatek nie żyje. Na miejscu zdarzenia trwają czynności, przeprowadzane są oględziny, są prokurator i komendant powiatowy policji. Trwa ustalanie okoliczności wypadku – powiedziała prok. Dziadczyk.

Dodała, że policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie i "wracali z czynności”.

Co z policjantami biorącymi udział w zdarzeniu?

Na razie nie ma decyzji o ich zatrzymaniu – wskazała prokurator.

Zaznaczyła, że postępowanie prowadzone będzie w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

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Źródło PAP
Tematy: wypadek śmiertelnyhulajnogaradiowózPomorze Zachodnie
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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