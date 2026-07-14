Tragedia na Pomorzu. Nastolatek nie żyje

Do wypadku doszło we wtorek przed godz. 13.00 w Kowalewicach w gminie Darłowo na Pomorzu Zachodnim.

Jak przekazała prok. Dziadczyk, w wypadku brały udział dwa pojazdy – hulajnoga i nieoznakowany radiowóz.

Kierujący hulajnogą nastolatek nie żyje. Na miejscu zdarzenia trwają czynności, przeprowadzane są oględziny, są prokurator i komendant powiatowy policji. Trwa ustalanie okoliczności wypadku – powiedziała prok. Dziadczyk.

Dodała, że policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie i "wracali z czynności”.

Co z policjantami biorącymi udział w zdarzeniu?

Na razie nie ma decyzji o ich zatrzymaniu – wskazała prokurator.

Zaznaczyła, że postępowanie prowadzone będzie w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.