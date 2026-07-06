Autobus zjechał do rowu
Jak informuje policja, do wypadku doszło około godz. 2.10 czasu lokalnego (godz. 1.10 w Polsce) na drodze A5 Mariampol–Kowno, w pobliżu miejscowości Rudiszkiai w rejonie mariampolskim. Autobus marki Scania - według wstępnych ustaleń - zjechał z drogi z powodu złych warunków atmosferycznych.
Autobusem podróżowało 20 pasażerów – obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Litewska policja przekazała, że trwa ustalanie dokładnej liczby poszkodowanych oraz charakteru odniesionych przez nich obrażeń.
Są ranni
Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i Wyłkowyszkach.
W sprawie wszczęto postępowanie na podstawie art. 281 ust. 1 litewskiego kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które doprowadziło do wypadku skutkującego obrażeniami ciała.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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