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Wypadek autokaru relacji Warszawa-Tallin. Są ranni

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
20 minut temu
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Litewska policja
Wypadek autokaru na Litwie/Shutterstock
Międzynarodowy autobus pasażerski jadący z Warszawy do Tallina w nocy z niedzieli na poniedziałek zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica – podały w poniedziałek litewskie media powołując się na informację Departament Policji Litwy. Ranni pasażerowie, których liczby nie podano, zostali przewiezieni do szpitali.

Autobus zjechał do rowu

Jak informuje policja, do wypadku doszło około godz. 2.10 czasu lokalnego (godz. 1.10 w Polsce) na drodze A5 Mariampol–Kowno, w pobliżu miejscowości Rudiszkiai w rejonie mariampolskim. Autobus marki Scania - według wstępnych ustaleń - zjechał z drogi z powodu złych warunków atmosferycznych.

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Autobusem podróżowało 20 pasażerów – obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Litewska policja przekazała, że trwa ustalanie dokładnej liczby poszkodowanych oraz charakteru odniesionych przez nich obrażeń.

Są ranni

Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i Wyłkowyszkach.

W sprawie wszczęto postępowanie na podstawie art. 281 ust. 1 litewskiego kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które doprowadziło do wypadku skutkującego obrażeniami ciała.

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Źródło PAP
Tematy: litwawypadekautobus
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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