Autobus zjechał do rowu

Jak informuje policja, do wypadku doszło około godz. 2.10 czasu lokalnego (godz. 1.10 w Polsce) na drodze A5 Mariampol–Kowno, w pobliżu miejscowości Rudiszkiai w rejonie mariampolskim. Autobus marki Scania - według wstępnych ustaleń - zjechał z drogi z powodu złych warunków atmosferycznych.

Autobusem podróżowało 20 pasażerów – obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Litewska policja przekazała, że trwa ustalanie dokładnej liczby poszkodowanych oraz charakteru odniesionych przez nich obrażeń.

Są ranni

Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i Wyłkowyszkach.

W sprawie wszczęto postępowanie na podstawie art. 281 ust. 1 litewskiego kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które doprowadziło do wypadku skutkującego obrażeniami ciała.