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Wypadek w Warszawie. Autobus zderzył się z tramwajem i wjechał w przejście podziemne, są ranni

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
43 minut temu
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Przejście podziemne
Przejście podziemne/East News
Wypadek w Warszawie. Autobus zderzył się z tramwajem i wjechał w przejście podziemne. "Trzy osoby zostały poszkodowane w wypadku autobusu ZTM linii 186" – poinformował PAP asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną mogła być awaria układu kierowniczego. W wyniku zdarzenia występują utrudnienia w ruchu.

Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, zgłoszenie o wypadku wpłynęło w niedzielę o godz. 18.22.

Zderzenie autobusu z tramwajem

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich autobus linii 186 miał najpierw zderzyć się z tramwajem, a następnie odjechać w kierunku ronda uszkadzając po drodze siedem samochodów.

Następnie autobus wjechał w przejście podziemne, zatrzymując się na szczęście na schodach.

Osoby poszkodowane w wyniku wypadku

W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby: dwie osoby dorosłe i jedna nieletnia – przekazał asp. Kamil Sobótka. Dodał, że kierowca autobusu był trzeźwy, również wynik narkotestu był negatywny.

Awaria układu kierowniczego

Na miejscu pracują służby oraz nadzór ruchu. Ten ostatni jako wstępną przyczynę wskazać miał awarię układu kierowniczego. O takim samym powodzie zdarzenia miał również mówić kierowca.

Utrudnienia w ruchu

Z informacji zamieszczonych na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego wynika, że z powodu wypadku występują utrudnienia w kursowaniu linii 127, 136, 154, 158, 159, 167, 172, 178, 184, 186, 191, 208, 523, i 717.

Powyższe linie zostały skierowane na trasy objazdowe.

136, 184,186 w obydwu kierunkach: … – Al. Prymasa Tysiąclecia/Kasprzaka – Kasprzaka – Prosta – Żelazna – Al. Jerozolimskie – Grójecka – Banacha – …

127 w obydwu kierunkach: Globusowa – Chrobrego – Kleszczowa – Łopuszańska – Al. Krakowska – Grójecka – Al. Jerozolimskie – …

154 w obydwu kierunkach: … – Grójecka – Pl. Narutowicza 15

158 w obydwu kierunkach: … – Al. Jerozolimskie – Grójecka – …

159: skrócona do Pl. Narutowicza 15

167 obydwu kierunkach: … – Wawelska – Grójecka – Żelazna – Prosta – Kasprzaka – …

172 skierowano: … – Banacha – Grójecka – Dickensa – Szczęśliwice

717 w obydwu kierunkach: … – Al. Jerozolimskie – Łopuszańska – Al. Krakowska – P+R Al. Krakowska

182 skrócona: do Pomnika Lotnika

187, 517 w obydwu kierunkach: Łopuszańska – Al. Krakowska – Grójecka – …

523 w obydwu kierunkach: Kasprzaka – Kasprzaka – Prosta – Żelazna – Al. Jerozolimskie – Grójecka – Banacha – …

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Źródło PAP
Tematy: Warszawawypadekautobuswypadek autobusu
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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