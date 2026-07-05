Wypadek w Warszawie. Autobus zderzył się z tramwajem i wjechał w przejście podziemne, są ranni

Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, zgłoszenie o wypadku wpłynęło w niedzielę o godz. 18.22.

Zderzenie autobusu z tramwajem

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich autobus linii 186 miał najpierw zderzyć się z tramwajem, a następnie odjechać w kierunku ronda uszkadzając po drodze siedem samochodów.

Następnie autobus wjechał w przejście podziemne, zatrzymując się na szczęście na schodach.

W okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, przy dworcu Warszawa Zachodnia, autobus wjechał w przejście podziemne. Są ranni. Na miejscu trwa akcja służb.https://t.co/pO8JzqAWLP — TVN Warszawa (@tvnwarszawa) July 5, 2026 Rozwiń

Osoby poszkodowane w wyniku wypadku

W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby: dwie osoby dorosłe i jedna nieletnia – przekazał asp. Kamil Sobótka. Dodał, że kierowca autobusu był trzeźwy, również wynik narkotestu był negatywny.

Awaria układu kierowniczego

Na miejscu pracują służby oraz nadzór ruchu. Ten ostatni jako wstępną przyczynę wskazać miał awarię układu kierowniczego. O takim samym powodzie zdarzenia miał również mówić kierowca.

Utrudnienia w ruchu

Z informacji zamieszczonych na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego wynika, że z powodu wypadku występują utrudnienia w kursowaniu linii 127, 136, 154, 158, 159, 167, 172, 178, 184, 186, 191, 208, 523, i 717.

Powyższe linie zostały skierowane na trasy objazdowe.

136, 184,186 w obydwu kierunkach: … – Al. Prymasa Tysiąclecia/Kasprzaka – Kasprzaka – Prosta – Żelazna – Al. Jerozolimskie – Grójecka – Banacha – …

127 w obydwu kierunkach: Globusowa – Chrobrego – Kleszczowa – Łopuszańska – Al. Krakowska – Grójecka – Al. Jerozolimskie – …

154 w obydwu kierunkach: … – Grójecka – Pl. Narutowicza 15

158 w obydwu kierunkach: … – Al. Jerozolimskie – Grójecka – …

159: skrócona do Pl. Narutowicza 15

167 obydwu kierunkach: … – Wawelska – Grójecka – Żelazna – Prosta – Kasprzaka – …

172 skierowano: … – Banacha – Grójecka – Dickensa – Szczęśliwice

717 w obydwu kierunkach: … – Al. Jerozolimskie – Łopuszańska – Al. Krakowska – P+R Al. Krakowska

182 skrócona: do Pomnika Lotnika

187, 517 w obydwu kierunkach: Łopuszańska – Al. Krakowska – Grójecka – …

523 w obydwu kierunkach: Kasprzaka – Kasprzaka – Prosta – Żelazna – Al. Jerozolimskie – Grójecka – Banacha – …