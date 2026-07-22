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Rząd wprowadza "rezerwę premium". Wiceminister obrony ujawnia nowe rozwiązanie

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
30 minut temu
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Cezary Tomczyk, Władysław Kosiniak-Kamysz
Cezary Tomczyk, Władysław Kosiniak-Kamysz/PAP Archiwalny
Polska musi całkowicie zmienić podejście do bezpieczeństwa w obliczu rosyjskich działań hybrydowych. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ujawnił w programie "Poranek TOK FM" kulisy walki z sabotażystami oraz zapowiedział rewolucyjne zmiany w systemie szkoleń wojskowych.

Służby specjalne aktywnie odpierają ataki wymierzone w nasz kraj. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zwrócił uwagę na skalę niebezpieczeństwa w rozmowie z Tomaszem Sekielskim: Jeżeli w ciągu ostatnich 2 lat służby specjalne zatrzymały kilkudziesięciu sabotażystów, to znaczy, że każdy z nich potencjalnie mógł spowodować jakiś sabotaż albo np. polityczne zabójstwo w Polsce. To nie są teoretyczne zagrożenia, tylko realne działania, z którymi musimy walczyć.

Polityk podkreślił, że polskie służby całkowicie zmieniły profil działania, aby skutecznie przeciwdziałać prowokacjom ze strony Rosji. Rząd bierze pod uwagę także kolejne operacje hybrydowe, w tym akcje przeprowadzane pod tzw. fałszywą flagą.

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Program "wGotowości". Gdzie się zapisać?

Państwo stawia nie tylko na służby, ale również na aktywność obywateli. Dużą popularnością cieszy się inicjatywa "wGotowości". Każdy chętny może wziąć udział w jednodniowych, bezpłatnych szkoleniach obronnych prowadzonych przez żołnierzy Wojska Polskiego. Zapisy na kursy odbywają się bardzo sprawnie za pośrednictwem popularnej aplikacji mObywatel.

Czym jest nowa "rezerwa premium"?

Kluczowym elementem wzmocnienia obronności kraju ma być zupełnie nowe rozwiązanie. Minister zapowiedział stworzenie rezerwy wysokiej gotowości. Cezary Tomczyk wyjaśnił szczegóły tego projektu na antenie TOK FM: Wprowadzamy nowy element systemu - rezerwy wysokiej gotowości. To rozwiązanie, którego dotąd w Polsce nie było. Obok służby zawodowej i Wojsk Obrony Terytorialnej będzie można dołączyć do rezerwy, przejść 30-dniowe szkolenie podstawowe, otrzymać mundur i uzyskać status żołnierza Wojska Polskiego. Każdego roku uczestnicy będą mieli obowiązek odbycia określonej liczby szkoleń, m.in. strzeleckich. To taka rezerwa premium.

Ochotnicy wchodzący w skład rezerwy premium otrzymają od państwa symboliczne wynagrodzenie za każdy miesiąc gotowości do działań. Zdaniem resortu obrony takie rozwiązanie oraz powszechne szkolenia są o wiele lepszym wyborem niż powrót do tradycyjnego, obowiązkowego poboru do wojska.

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Źródło TOK FM
Tematy: RosjawojskoCezary TomczykMON
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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